Провалы под Бахмутом РФ маскирует враньем о "наступлении на Запорожье" – ISW

В РФ создают неправдивый нарратив о "тактических успехах" оккупантов.

В РФ разгоняют фейк о "наступлении на Запорожье" / Минобороны РФ

Наступательная операция российских оккупантов в Запорожской области, по всей видимости, закончилась провалом. Несмотря на заявления российского МО о якобы занятии захватчиками новых рубежей, никаких подтверждений этому представлено не было.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны, не нашлось подтверждений словам назначенного оккупантами главы оккупационной администрации Запорожской области Владимира Рогова о якобы захвате российскими войсками нескольких населенных пунктов.

При этом военные аналитики ссылаются на данные российских пропагандистов, которые заявляют о том, что российские войска перешли к обстрелам целей вдоль запорожской линии фронта – включая населенные пункты, которые, как утверждал Рогов, захвачены российскими войсками.

Уточняется, что заявления оккупантов, в том числе и Рогова, свидетельствуют о создаваемом РФ нарративе о "тактических успехах" в Запорожской области. Целью может быть отвлечение внимания россиян от отсутствия обещанного прогресса в Бахмуте.

Многие российские военные блогеры преувеличивали важность Соледара и утверждали, что тактическое наступление российских войск в Соледаре предвещает окружение российскими войсками Бахмута. При этом российские войска не добились значительных успехов вблизи Бахмута, несмотря на продвижение в Соледаре в середине января, и неизбежное окружение или захват Бахмута Россией остается маловероятным, добавили в ISW.

Ранее сообщалось, что в захваченном россиянами Токмаке Запорожской области уничтожено место дислокации оккупантов РФ.

По свидетельствам местных жителей, в ночь на вторник, 3 января, по зданию, которое было занято российскими военными, был нанесен мощный удар. В Сети опубликовали видео последствий "бавовны".

По данным очевидцев, оккупанты РФ расположились в корпусе противотуберкулезного диспансера.

Напомним, в захваченных РФ Пологах Запорожской области уничтожено место расположения российских оккупантов и вражеский склад с БК.

Об удачных действиях украинских защитников идет речь в сообщении РИА Мелитополь в Telegram.

"Вчера ВСУ устроили "новогоднюю дискотеку" для врагов в Пологах Запорожской области", — подчеркивается в сообщении.

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