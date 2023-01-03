Трупы оккупантов даже не собирают: на Запорожье ВСУ уничтожили базу и склад РФ

Вчера ВСУ устроили "новогоднюю дискотеку" для врагов в Пологах.

На юге ВСУ уничтожили базу и склад РФ / Фото УНИАН

В захваченных РФ Пологах Запорожской области уничтожено место расположения российских оккупантов и вражеский склад с БК.

Об удачных действиях украинских защитников идет речь в сообщении РИА Мелитополь в Telegram.

"Вчера ВСУ устроили "новогоднюю дискотеку" для врагов в Пологах Запорожской области", — подчеркивается в сообщении.

При этом уточняется, что в результате ударов среди оккупантов есть большие потери.

"Прилетело во вражеское БК и расположение оккупантов. Детонация продолжалась более двух часов. Местные говорят трупов было столько, что р****ты даже их не собирают", — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в районе села Дмитриевка Бердянского района Запорожской области в результате удара ВСУ уничтожены ЗРК С-300 вместе с оккупантами.

Об этом сообщил в Telegram украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

"И именно в процессе зарядки комплекса по точным координатам разведки украинская арта нанесла удар. В этот момент там находилось порядка 25 единиц ЗРК, краны для зарядки и сами ракеты. После удара сообщают о продолжительной детонации и пожаре, который смогли ликвидировать только через два часа", — отметил он.

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