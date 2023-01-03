В Токмаке взорвали базу оккупантов РФ вместе с десятками мобилизованных

В захваченном россиянами Токмаке Запорожской области уничтожено место дислокации оккупантов РФ.
По свидетельствам местных жителей, в ночь на вторник, 3 января, по зданию, которое было занято российскими военными, был нанесен мощный удар. В Сети опубликовали видео последствий "бавовны".
По данным очевидцев, оккупанты РФ расположились в корпусе противотуберкулезного диспансера.
В результате "прилетов" было частичное разрушено здание с местом дислокации оккупантов.
"В оккупированном Токмаке у врага минус база и десятки чм****ов", — уточнил журналист Андрей Цаплиенко.
Ранее сообщалось, что в районе села Дмитриевка Бердянского района Запорожской области в результате удара ВСУ уничтожены ЗРК С-300 вместе с оккупантами.
Об этом сообщил в Telegram украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.
"И именно в процессе зарядки комплекса по точным координатам разведки украинская арта нанесла удар. В этот момент там находилось порядка 25 единиц ЗРК, краны для зарядки и сами ракеты. После удара сообщают о продолжительной детонации и пожаре, который смогли ликвидировать только через два часа", — отметил он.
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