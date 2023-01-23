ВСУ добиваются успехов возле Кременной, это подтвердили в США - корреспондент Пентагона

Успехи ВСУ подтвердил высокопоставленный военный чиновник США.

Украинские военные добились успехов возле Кременной / коллаж фото 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Радио Свобода

Украинские военные продолжают контрнаступать, чтобы освободить все захваченные Россией территории. Мощное контрнаступление продолжается в районе Кременной в Луганской области. Там ВСУ приносят дополнительные успехи. Это заметили даже в США, сообщает корреспондент Пентагона Джек Детч.

Информацию об успехах украинских военных подтвердил высокопоставленный военный чиновник США.

"США видят, что украинские контрнаступления вблизи оккупированной Россией Кременной принесли "некоторые дополнительные успехи", – отметил корреспондент Пентагона.

Война в Луганской области

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай ранее заявил, что оккупанты РФ собрали на Луганщине около 30 тысяч своих войск.

Захватчики постоянно обстреливают освобожденные ВСУ населенные пункты.

Гайдай говорил, что ВСУ наступают в направлении Кременной и Сватово. Украинские войска постепенно освобождают свои земли.

Однако, по мнению Гайдая, стремительного наступления там не будет, поскольку враг сумел там серьезно укрепиться. Также чиновник заявил о тяжелых боях в Белогоровке, по которой оккупанты наносят массированные удары.

Кроме того, Гайдай рассказал, что на направление Сватово-Кременная оккупационные войска России перебросили свои резервы – оккупанты там "проседают". Россияне там укрепились и позарывались, как во времена Вьетнамской войны.

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