"Оккупанты зарылись, как во время Вьетнамской войны": Гайдай рассказал о тяжелых боях возле Кременной

Захватчики перебросили несколько батальонов десантников и тяжелую технику на направление Сватово-Кременная.

Украинские военные продвигаются возле Кременной/ 93-я ОМБр Холодный Яр, Офис президента, "Радио Свобода"

ВСУ продвигаются на направлении Сватово-Кременная, но медленно, ведь страна-агрессор РФ перебросила туда много своих резервов. Однако коллаборанты из-за страха перед приближением украинских воинов уже бегут из Сватово и Кременной в другие населенные пункты.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире "Апостроф.TV". Он отмечает, что оккупанты "проседают" на упомянутом направлении, поэтому бросают туда всё больше сил.

"Что касается направления Сватово-Кременная, то россияне туда перебрасывают огромные резервы. Они уже позабирали оккупантов из окрестных сел, которые расположены рядом с линией фронта. Там все частные дома были забиты солдатами. Сейчас их уже там почти нет. Иногда приходят только переночевать. Всех отправляют на фронт, потому что там у них позиция не очень хорошая. Там успех как раз на стороне наших сил обороны", – рассказал Гайдай.

Председатель ОВА отмечает, что украинские воины продвигаются у Кременной, но медленно, чтобы сохранить жизни бойцов.

"Наши войска продвигаются у Кременной, но медленно... Наши не воюют так, как россияне. Например, оккупанты забрасывают Соледар телами тысяч россиян. У нас всё делается четко и взвешенно, чтобы сохранить жизни наших бойцов. Но продвижение всё равно идет вперед, и россияне это в принципе понимают, – говорит Гайдай.

Он рассказал, что коллаборанты уже понемногу бегут из Кременной и Сватово в другие населенные пункты, чувствуя приближение Вооруженных сил Украины.

Гайдай отмечает, что российские оккупанты перебросили на это направление много сил – несколько батальонов десантников, тяжелую технику, в частности танки, чтобы сдержать наступление украинских военных. За несколько месяцев враги построили оборонительные сооружения.

"Оккупанты там позарывались, как во время Вьетнамской войны. Позарывались в землю, в "норы", заминировано всё полностью", – добавил глава Луганской ОВА.

Ситуация возле Кременной

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации на участке фронта вблизи Кременной. По его словам, ситуация стабильная, идут интенсивные бои. Российские войска там "проседают", поэтому перебрасывают силы с Бахмутского направления.

Гайдай рассказывал, что в районе Кременной Луганской области оккупанты усиливают свои позиции, перебросив туда несколько подразделений десантников и танки, ведь боятся наступления ВСУ. Ситуация в Луганской области остается тяжелой, но полностью контролируемой Силами обороны Украины.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвижение в направлении Кременной Луганской области. 12 января украинские и российские войска продолжали наступательные операции на линии Сватово-Кременная. Украинские защитники отбили наступление российских войск в районе Стельмаховки (16 км западнее Сватово).

Читайте также: