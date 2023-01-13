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ВСУ идут вперед на Донбассе: подробности продвижения под Кременной

13 января 2023, 08:36
Украинские защитники отразили наступление российских войск в районе Стельмаховки.
ВСУ, война, украинские военные
ВСУ продвигаются в районе Кременной / 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвижение в направлении Кременной Луганской области.

12 января украинские и российские войска продолжали наступательные операции на линии Сватово-Кременная, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Как сообщалось, согласно данным Генштаба ВСУ, украинские защитники отразили наступление российских войск в районе Стельмаховки (16 км к западу от Сватово).

"В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отразили атаку российских войск в районе Кременной, что может свидетельствовать о дальнейшем продвижении украинских сил к населенному пункту", - сообщили аналитики.

В свою очередь министерство обороны РФ заявило, что российские войска уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы в 44 км к северо-западу от Сватово в районе Кисливки, Ольшан, Табаевки, Крохмального и Первомайского в Харьковской области.

Кроме того, уточняется, что по данным Минобороны Британии в течение последних двух дней на подступах к Кременной продолжались сильные бои, а российские войска перебросили подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России на уязвимый Кременский участок линии фронта.

ВСУ идут вперед на Донбассе: подробности продвижения под Кременной
/ understandingwar.org

Ситуация на Донбассе

Ранее сообщалось - украинские военные продвинулись на фронте возле Кременной в Луганской области - этот город имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции на Северодонецк, Лисичанск и Сватово.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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