"РФ может распасться, это не фантазия": есть 3 сценария для России после ее поражения – профессор США

Путин будет держаться за власть в России до последней секунды, но на страну-агрессора надвигаются разрушительные времена.

Есть три сценария событий в России после ее поражения, говорит профессор Александр Мотыль/ ua.depositphotos.com, Википедия

Россия уже неспособна выиграть войну против Украины. После поражения страна-агрессор может распасться на части или столкнется с гражданской войной. Еще один возможный вариант развития событий – война между различными частями государства.

Об этом рассказал профессор политических наук Ратгарского университета США Александр Мотыль в интервью ТСН.uа Он отмечает, что Украина во время этой войны удивила международное сообщество, которое не могло представить победу Украины над Россией и перспективу того, что РФ может перестать существовать.

"А за последние 11 месяцев мы увидели, что всё как раз наоборот. Россия уже не способна выиграть. Ее абсолютной победы наверняка не будет. Украина может победить. Есть еще открытым вопрос, победит ли. Но по крайней мере есть надежда и надежда, что так и будет", – говорит профессор.

Отношение к РФ и ее армии в мире очень изменилось, отмечает Мотыль. Теперь страну-агрессора не воспринимают как очень сильную. В международном сообществе уже склоняются к тому, что РФ может проиграть.

Возможные сценарии событий в РФ после поражения в войне

По мнению профессора, есть несколько возможных сценариев событий в России после ее поражения в войне против Украины. По его словам, Россия может распасться на части, или там может произойти гражданская война ли вообще война между разными частями РФ.

"Я лично убежден, что это не только возможно, но и очень правдоподобно. Это уже не просто фантазия, которая могла бы при определенных обстоятельствах осуществиться. С каждым днем она становится всё более реальной", – говорит ученый.

Кто такой Александр Мотыль Александр Джон Мотыль (родился 21 октября 1953 года в Нью-Йорке) – американский историк, политолог, поэт, писатель, переводчик и художник-живописец. Живет в Нью-Йорке. Он является профессором политологии в Университете Ратгерса в Ньюарке, Нью-Джерси и специалистом по Украине, России и Советскому Союзу, пишет Википедия.

В то же время Западу стоит подумать, что он будет делать в случае распада РФ и образования на ее месте 5-20 независимых государств, ведь это может привести к гражданской войне и кровопролитию, отмечает профессор.

Также он добавил, что Путин готов на всё ради сохранения своей власти и будет держаться за нее до последней секунды.

Перспектива распада России

Ранее американский профессор Александр Мотыль отмечал, что после ухода от дел российского диктатора Владимира Путина в стране-агрессоре России начнется жестокая борьба за власть между крайними правыми националистами. Во время этой борьбы РФ потеряет остатки военного потенциала и может распасться.

Сообщалось, что в результате неудач в войне с Украиной, а также западных санкций существует вариант распада России. Об этом говорят западные эксперты в сфере внешней политики, которые поделились своими мыслями с журналистами Financial Times. Среди основных причин вероятного развала РФ западные эксперты выделяют: революцию, гражданскую войну, а также политическую дезинтеграцию.

Напомним, дипломат и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко рассказывал, что Россия может начать распадаться, когда отдельные ее части начнут чувствовать, что центр в Москве прекращает реально управлять ими. Тогда они могут начать постепенно откалываться, и Россию будет ждать парад суверенитетов.

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