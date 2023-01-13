glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"РФ может распасться, это не фантазия": есть 3 сценария для России после ее поражения – профессор США

13 января 2023, 08:43
Путин будет держаться за власть в России до последней секунды, но на страну-агрессора надвигаются разрушительные времена.
Россия, распад России, Александр Мотыль
Есть три сценария событий в России после ее поражения, говорит профессор Александр Мотыль/ ua.depositphotos.com, Википедия

Россия уже неспособна выиграть войну против Украины. После поражения страна-агрессор может распасться на части или столкнется с гражданской войной. Еще один возможный вариант развития событий – война между различными частями государства.

Об этом рассказал профессор политических наук Ратгарского университета США Александр Мотыль в интервью ТСН.uа Он отмечает, что Украина во время этой войны удивила международное сообщество, которое не могло представить победу Украины над Россией и перспективу того, что РФ может перестать существовать.

"А за последние 11 месяцев мы увидели, что всё как раз наоборот. Россия уже не способна выиграть. Ее абсолютной победы наверняка не будет. Украина может победить. Есть еще открытым вопрос, победит ли. Но по крайней мере есть надежда и надежда, что так и будет", – говорит профессор.

Отношение к РФ и ее армии в мире очень изменилось, отмечает Мотыль. Теперь страну-агрессора не воспринимают как очень сильную. В международном сообществе уже склоняются к тому, что РФ может проиграть.

Возможные сценарии событий в РФ после поражения в войне

По мнению профессора, есть несколько возможных сценариев событий в России после ее поражения в войне против Украины. По его словам, Россия может распасться на части, или там может произойти гражданская война ли вообще война между разными частями РФ.

"Я лично убежден, что это не только возможно, но и очень правдоподобно. Это уже не просто фантазия, которая могла бы при определенных обстоятельствах осуществиться. С каждым днем она становится всё более реальной", – говорит ученый.

Кто такой Александр Мотыль

Александр Джон Мотыль (родился 21 октября 1953 года в Нью-Йорке) – американский историк, политолог, поэт, писатель, переводчик и художник-живописец. Живет в Нью-Йорке. Он является профессором политологии в Университете Ратгерса в Ньюарке, Нью-Джерси и специалистом по Украине, России и Советскому Союзу, пишет Википедия.

В то же время Западу стоит подумать, что он будет делать в случае распада РФ и образования на ее месте 5-20 независимых государств, ведь это может привести к гражданской войне и кровопролитию, отмечает профессор.

Также он добавил, что Путин готов на всё ради сохранения своей власти и будет держаться за нее до последней секунды.

Перспектива распада России

Ранее американский профессор Александр Мотыль отмечал, что после ухода от дел российского диктатора Владимира Путина в стране-агрессоре России начнется жестокая борьба за власть между крайними правыми националистами. Во время этой борьбы РФ потеряет остатки военного потенциала и может распасться.

Сообщалось, что в результате неудач в войне с Украиной, а также западных санкций существует вариант распада России. Об этом говорят западные эксперты в сфере внешней политики, которые поделились своими мыслями с журналистами Financial Times. Среди основных причин вероятного развала РФ западные эксперты выделяют: революцию, гражданскую войну, а также политическую дезинтеграцию.

Напомним, дипломат и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко рассказывал, что Россия может начать распадаться, когда отдельные ее части начнут чувствовать, что центр в Москве прекращает реально управлять ими. Тогда они могут начать постепенно откалываться, и Россию будет ждать парад суверенитетов.

Вас также может заинтересовать:

новости России война в Украине вторжение России Мотыль распад России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:19

Скоропостижно скончалась единственная дочь "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли

09:15

ВСУ пытаются удержать оборону: в Минобороны рассказали о боях за СоледарВидео

08:50

Украинские бобры с Волыни сделали невозможной атаку оккупантов со стороны Беларуси - СМИ

08:50

5 явных признаков того, что кошка вас ненавидит

08:43

"РФ может распасться, это не фантазия": есть 3 сценария для России после ее поражения – профессор СШАВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:36

ВСУ идут вперед на Донбассе: подробности продвижения под КременнойВидео

08:21

Свихнувшийся деспот осознал близость поражениямнение

08:21

Старый Новый год: история праздника и давние приметы, о которых стоит знать

08:00

Риск блэкаута минимален, Украина работает над резервным питанием для инфраструктуры - ХарченкоВидео

Реклама
07:58

Как очистить ручки газовой плиты за 2 минуты: 3 экспресс-способа

07:56

"Сегодня мы взяли этот город, а завтра Киев": Жданов сказал, почему Путину так важно захватить СоледарВидео

07:52

Джонсон планирует новый визит в Киев - СМИ

07:21

В Пентагоне поддержали решение союзников о поставках Украине танков

06:57

"Щедрик щедрик щедривочка" - текст известной на весь мир украинской щедривкиВидео

06:39

"Пиррова тактическая победа": оккупанты вероятно контролируют весь Соледар - ISW

06:26

Путин уже боится своей армиимнение

05:00

Сделайте 5 шагов и уберите не нужные вам "штуки": что отключить для экономии батареи

04:30

РФ готовит атаку в ближайшие недели: польский генерал предупредил о "серьезных" планах врага

04:10

Целовал врачу ноги и умолял спасти брата-близнеца: российский снаряд убил 9-летнего ребенка

03:50

Украина не пойдет в наступление на территорию России – Арестович назвал причинуВидео

Реклама
03:03

"А вот и жених": Волочкова прижалась к жеребцу, но сильно облажаласьВидео

02:36

Новая "Русалочка" Холли Бейли похвасталась пышными формами в кукольном бикини

02:08

Могут стать миллионершами: женские имена, которые помогают достичь безумного успеха в карьереВидео

02:05

Военный эксперт спрогнозировал, как повлияет смена командующего на тактику войны враговВидео

01:35

Засияет, как новая: 3 способа, как очистить ванну от желтизны в домашних условиях

00:51

Установили новые С-300: оккупанты создают базу под ГомелемФотоВидео

12 января, четверг
23:50

"Будут просто убивать": Подоляк заявил, что из-за военных поражений у России уже нет целей в войнеВидео

23:19

"А что под пальто?": Тина Кароль снялась полуобнаженной

22:59

В Украине значительно ухудшилась ситуация со светом: в Yasno рассказали, в чем причинаВидео

22:38

Принц на белом коне или Ужас, летящий на крыльях ночи: ТОП-5 мужских имен, которые отпугивают женщин

22:13

Брэд Питт назвал свою самую любимую интимную сцену, которую он сыграл в кино

22:05

Горчичный порошок справится даже с самым грязным унитазом: как работает средство

21:43

Призывал бомбить Украину Кинжалами: ВСУ мастерски ликвидировали оккупанта, который критиковал ШойгуВидео

21:41

Валюха из "Сватов" объяснила свое исчезновениеВидео

21:41

"С Путиным прощаются": Китай жестко "кинул" Путина - АрестовичВидео

21:25

"Дурдом творится только из-за него": Арестович озвучил сценарии свержения ПутинаВидео

21:21

Сын советской "Красной шапочки" отправился в Украину убиватьВидео

20:56

"Процентов 5": Арестович объяснил, почему он слабо верит в освобождение Крыма этим летомВидео

20:45

"Нелепая смерть на чужой земле": ВСУ ликвидировали мачо-оккупанта

20:44

"Всю себя перекроила, а результата нет": в Сети ужаснулись лицом Долиной вблизи

Реклама
20:32

"Нам будет невесело": Арестович подробно рассказал о будущих больших потерях украинской армииВидео

20:16

"Большие атаки еще могут быть": Подоляк рассказал о коварном плане российских оккупантовВидео

20:03

В сети сообщили, что Нагиев пожертвовал почти 3 млн долларов на поддержку российских террористов. Актер отреагировалВидео

19:58

В ответ на слухи о беременности: Светлана Лобода показала плоский животик в спортивным наряде

19:25

Александр Пономарев показал редкое фото взрослой приемной дочери

19:25

Ракетная война провалилась, "генерал Армагеддон" смог лишь сдать Херсонмнение

19:15

Гороскоп на завтра 13 января 2023: Овнам – фриланс и раздражение, Стрельцам – знаки внимания

19:12

Самый несчастливый день: 10 очень строгих запретов на пятницу 13, которые принесут бедуВидео

19:03

В Украину идет "европейская зима": погода изменится кардинально

18:54

"Мечтала о свободной Украине": на Донетчине погибла 21-летняя военная, которая недавно вышла замужВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять