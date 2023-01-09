Развал РФ: западные эксперты спрогнозировали вероятные сроки и назвали причины

В результате неудач в войне с Украиной, а также западных санкций существует вариант распада России.
Об этом говорят западные эксперты в области внешней политики, которые поделились своими мнениями с журналистами Financial Times. Опрос проводился американским аналитическим центром Atlantic Council.
Вместе с тем, среди основных причин вероятного развала РФ, западные эксперты выделяют: революцию, гражданскую войну, а также политическую дезинтеграцию.
Авторы материала подчеркивают, что по оценкам западных официальных лиц, РФ была значительно ослаблена ее вторжением в Украину 11 месяцев назад, в том числе санкциями и экспортным контролем.
Также обращается внимание на то, что производственный потенциал России неуклонно снижается, отбрасывая страну на десятилетие назад.
"Украина четко подчеркивает возможность внутренних проблем для России и вероятность того, что сама война может иметь последствия бумеранга не только для ее руководства, но и для страны в целом", — подчеркнул Питер Энгельке, заместитель директора по прогнозированию Atlantic Council.
Развал России
Совет безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень скорого начала развала России. Диктатору был представлен соответствующий доклад, детали которого раскрыл Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан.
Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.
Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.
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