Война против Украины станет искрой, которая подтолкнет РФ к распаду. Но закончит этот процесс борьба за власть в России между крайними правыми националистами.

Жестокая борьба за власть после Путина разрушит РФ, считает американский профессор политологии Александр Мотыль/ ua.depositphotos.com, сайт Кремля

После ухода от дел российского диктатора Владимира Путина в стране-агрессоре России начнется жестокая борьба за власть между крайними правыми националистами. Во время этой борьбы РФ потеряет остатки военного потенциала и может распасться.

Такое мнение высказал профессор политологии Университета Рутгерса в Нью-Йорке Александр Мотыль в статье для издания Foreign Policy. Он отмечает, что вероятность краха РФ приближается с каждым днем. На это влияет сочетание неудачной войны против Украины и хрупкая и напряженная система внутри России.

Мотыль отмечает, что после потери власти Путиным за управление Россией начнется жестокая борьба между крайними правыми националистами. Они захотят сохранить авторитарную систему и возродить полудемократическое движение, чтобы прекратить войну и реформировать РФ. Из-за такой борьбы страна-агрессор потеряет остатки военного потенциала.

В условиях такой ситуации Россию может ждать распад.

"Учитывая огромные просторы России, длинную историю неспокойных регионов и многочисленные нерусские этнические группы, что является результатом веков имперских завоеваний, единственным сценарием, который заслуживает особое внимание, является дезинтеграция централизованного контроля и распад", – считает Мотыль.

Кто такой Александр Мотыль Александр Джон Мотыль (родился 21 октября 1953 года в Нью-Йорке) – американский историк, политолог, поэт, писатель, переводчик и художник-живописец. Живет в Нью-Йорке. Он является профессором политологии в Университете Ратгерса в Ньюарке, Нью-Джерси и специалистом по Украине, России и Советскому Союзу, пишет Википедия.

Триггером, который уже подталкивает Россию к распаду, стала война против Украины. Ведь эта война показала слабость Путина и его государства, отмечает ученый.

Ранее военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан отмечал, что выход на границы 1991 года – еще не победа, Украина должна дождаться распада РФ. Но это может произойти не очень быстро. Возможно, придется ждать два года, а возможно и десять, говорит Свитан.

Напомним, дипломат и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко рассказывал, что Россия может начать распадаться, когда отдельные ее части начнут чувствовать, что центр в Москве прекращает реально управлять ими. Тогда они могут начать постепенно откалываться, и Россию будет ждать парад суверенитетов.

Читайте также: