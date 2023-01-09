"Россия развалится": жестокая борьба за власть после Путина разрушит РФ – Foreign Policy

После ухода от дел российского диктатора Владимира Путина в стране-агрессоре России начнется жестокая борьба за власть между крайними правыми националистами. Во время этой борьбы РФ потеряет остатки военного потенциала и может распасться.
Такое мнение высказал профессор политологии Университета Рутгерса в Нью-Йорке Александр Мотыль в статье для издания Foreign Policy. Он отмечает, что вероятность краха РФ приближается с каждым днем. На это влияет сочетание неудачной войны против Украины и хрупкая и напряженная система внутри России.
Мотыль отмечает, что после потери власти Путиным за управление Россией начнется жестокая борьба между крайними правыми националистами. Они захотят сохранить авторитарную систему и возродить полудемократическое движение, чтобы прекратить войну и реформировать РФ. Из-за такой борьбы страна-агрессор потеряет остатки военного потенциала.
В условиях такой ситуации Россию может ждать распад.
"Учитывая огромные просторы России, длинную историю неспокойных регионов и многочисленные нерусские этнические группы, что является результатом веков имперских завоеваний, единственным сценарием, который заслуживает особое внимание, является дезинтеграция централизованного контроля и распад", – считает Мотыль.
Кто такой Александр Мотыль
Александр Джон Мотыль (родился 21 октября 1953 года в Нью-Йорке) – американский историк, политолог, поэт, писатель, переводчик и художник-живописец. Живет в Нью-Йорке. Он является профессором политологии в Университете Ратгерса в Ньюарке, Нью-Джерси и специалистом по Украине, России и Советскому Союзу, пишет Википедия.
Триггером, который уже подталкивает Россию к распаду, стала война против Украины. Ведь эта война показала слабость Путина и его государства, отмечает ученый.
Ранее военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан отмечал, что выход на границы 1991 года – еще не победа, Украина должна дождаться распада РФ. Но это может произойти не очень быстро. Возможно, придется ждать два года, а возможно и десять, говорит Свитан.
Напомним, дипломат и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко рассказывал, что Россия может начать распадаться, когда отдельные ее части начнут чувствовать, что центр в Москве прекращает реально управлять ими. Тогда они могут начать постепенно откалываться, и Россию будет ждать парад суверенитетов.
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