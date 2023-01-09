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Оружие Украине – путь к миру, РФ мобилизовала 200 тыс. солдат и не остановится – Столтенберг

9 января 2023, 10:01
Режим Путина в России стремится изменить Европу, что ставит Москву в положение систематической конфронтации с Западным миром, сказал Йенс Столтенберг.
Войска РФ, Столтенберг
Россия подготовила 200 тысяч новых военных, ее нельзя недооценивать - Столтенберг / Коллаж Минобороны РФ, УНИАН

Нельзя сказать точно, когда и как завершится война России против Украины. Если Запад хочет мирного решения путем переговоров на условиях Киева, нужно оказывать военную поддержку украинскому государству. Кремль, несмотря на большие потери, мобилизовал новых 200 тысяч солдат и не собирается останавливать свою военную агрессию. Москва хочет контролировать соседние страны и видит в демократии угрозу, что приведет к продолжению ее конфронтации с Западом. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщает Голос Америки, он рассказал о том, что нельзя допускать недооценки России – такая позиция приведет к серьезным последствиям для безопасности Северного региона.

По мнению главы коллективного блока Запада, для достижения мира путем переговоров на условиях Украины, нужно продолжать военную поддержку Киева.

"Невозможно сказать, когда и как закончится война в Украине. Но мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Скорее всего, и эта. То, чего украинцы смогут достичь за столом переговоров, зависит от их силы на поле боя. Итак, если мы хотим мирного решения путем переговоров, при котором Украина выживет как независимая демократическая страна в Европе, самый быстрый способ достичь этого – это поддержать Украину. Оружие, на самом деле - путь к миру", - отметил Столтенберг.

Как полагает генсекретарь НАТО, Россия пытается установить контроль над соседними государствами и видит демократию в качестве угрозы. При такой обстановке конфронтация Москва и Запада продолжится даже после войны против Украины.

"Режим в Москве хочет другой Европы. Он хочет контролировать соседние страны, а демократию и свободу видит как угрозу. Это ставит Россию в положение постоянной конфронтации с Западом. Поэтому даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией останутся", - объяснил Столтенберг.

Также он добавил, что несмотря на удар от ВСУ на поле боя – российская армия понесла большие потери – Москва намерена идти на еще больший риск и не изменила своих планов по Украине.

"Они уже мобилизовали 200 000 дополнительных войск. Кроме того, мы знаем, что они могут получить много нового материала, и, возможно, самое главное, нет никаких признаков того, что амбиции России изменились. Недооценивать Россию опасно", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Война России против Украины

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что ВСУ в марте пойдут в большое наступление для освобождения всех своих территорий в рамках границ 1991 года. Украина одержит победу над страной-агрессором Россией.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что оккупанты РФ могут в скором времени пойти в наступление с применением резерва в 200 тысяч войск. По словам Арестовича, украинские войска справятся с такими силами за 2-3 месяца.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что 2023-й год станет годом наступления армии Украины. Этому поспособствует появление у украинских сил обороны наступательной военной техники – БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot. Как прогнозирует Данилов, далее начнется новый этап войны – этап справедливости и возмездия.

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Другие новости:

НАТО Йенс Столтенберг война России и Украины мирные переговоры с Россией
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