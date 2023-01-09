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"Думал, что 40 млн человек будут визжать от страха": в ОП объяснили "пугалку" Путина о новом наступлении

9 января 2023, 09:09
Все шаги диктатора РФ объясняются его психологией. Он убедил себя, что он "царь" и имеет право массово убивать людей.
Владимир Путин, Михаил Подоляк
В ОП объяснили "пугалку" Путина о новом наступлении/ Офис президента Украины, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин пытается напугать украинцев возможным новым массовым наступлением в январе или феврале для того, чтобы склонить Украину к переговорам.

Страна-агрессор Россия тратит много средств на свою кампанию по принуждению Украины к переговорам. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью телеканалу "Рада" в рамках общенационального телемарафона.

"Сейчас (Россия – ред.) тратит много средств на то, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров, чтобы мирно урегулировать вопрос. Это очень "классно" звучит: вы зашли к нам домой, убили людей, а теперь мы хотим с вами мирно урегулировать наш конфликт. А вторая составляющая – это бойтесь, потому что мы в январе или в феврале будем массово идти в Украину", – отмечает советник председателя ОП.

По его словам, в начале зимы 2022 года перед полномасштабным вторжением Россия потратила много средств на многочисленные публикации в западных СМИ, в которых писали, якобы Украина не выстоит перед наступлением РФ.

Подоляк пояснил, что российский диктатор перед вторжением в Украину морально себя к этому готовил. Перед этим он сам себя убедил в том, что он "царь" и имеет право массово убивать людей. А из некоторых международных встреч он сделал выводы, что ему за это может ничего не быть.

"Он летом 2021 года встречался на уровне президентов США и России, где ультимативно сказал, что хочет получить то-то и то-то с точки зрения российской безопасности (в военном смысле, региональном). Путин некоторое время психологически готовил себя к тому, что он зайдет в страну (в Украину – ред.) и сможет там массово уничтожать людей, и после этого не будет никакой ответственности. Ему надо было просто поверить в это. И он в это поверил после многих встреч", – рассказывает Подоляк.

Он отмечает, что диктатор РФ сам себя убедил, что ЕС и США не будут помогать Украине, а большинство украинцев будут встречать российских оккупантов с цветами. В то же время россиян перед полномасштабным вторжением Кремль убеждал, якобы в Украине 40 миллионов людей будут визжать от страха. Зато теперь в стране-агрессоре понимают, что визжать от страха будет политическая "элита" РФ, подчеркнул Подоляк.

Ранее Подоляк заявил, что РФ уже готова бежать из Крыма и Донбасса. Российские оккупанты убегут из Крыма, как только полуостров перейдет под полный огневой контроль Украины. А это возможно после освобождения территории Луганской, Донецкой или Запорожской области, говорит советник председателя ОП.

Также Подоляк объяснил, почему Ермак пишет ребусами. По его словам, это еще один из методов коммуникации. Таким образом Ермак пытается привлечь внимание и еще одним способом донести информацию до общества.

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