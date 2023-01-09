Таким образом глава ОП использует еще один метод, чтобы донести что-то до общества, говорит Подоляк.

В ОП объяснили, почему Ермак пишет ребусами/ УНИАН

В Офисе президента Украины объяснили, почему председатель ОП Андрей Ермак часто пишет в соцсетях ребусами. По словам его советника Михаила Подоляка, это еще один из методов коммуникации.

Таким образом Ермак пытается привлечь внимание и еще одним способом донести информацию до общества. Об этом Подоляк сказал в интервью телеканалу "Рада" в рамках общенационального телемарафона.

Подоляк отмечает, что не знает, сам ли Ермак выбрал такую тактику, или ему кто-то подсказал.

"Я всегда разгадываю, о чем идет речь. Он же является моим руководителем. Кстати, это оригинальный подход Андрея Борисовича. Он таким образом оригинально общается с обществом и занимает определенную информационную нишу. Это уменьшает пустоты, когда используешь определенный элемент общения. Это же одна из проблем информационного общества – очень много места для информации, много площадок", – поясняет Подоляк.

Таким образом председатель ОП расширяет методы, которыми можно что-то донести до общества, говорит его советник.

"Это отличается от того, что делает президент или я. Таким образом больше людей понимают позицию государства", – отмечает он.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал массированную атаку РФ иранскими дронами-камикадзе. Тактика оккупантов с ночными ударами БПЛА выглядит как агония. Он подчеркнул, что сейчас оккупанты ищут маршруты и попытки, чтобы хоть как-то уколоть нас, но их тактика террора не сработает, а наше небо превратится в щит.

Напомним, Ермак заявил, что российская оккупационная армия концентрирует группировку для проведения наступательных действий против Украины. Глава Офиса президента обсудил с американскими партнерами вопросы техники и боеприпасов для ВСУ.

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