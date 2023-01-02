'Ночные полеты балалаек': Ермак назвал цель ударов РФ дронами-камикадзе

Глава ОП напомнил о провале плана россиян оставить украинцев без электроэнергии на Новый год.

Андрей Ермак прокомментировал удары РФ дронами-камикадзе / Коллаж фото Офис президента, Telegram

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал массированную атаку РФ иранскими дронами-камикадзе, которая произошла накануне.

Тактика оккупантов с ночными ударами БПЛА выглядит как агония. Об этом он написал в Telegram.

"Тактика ночных полетов балалаек выглядит агонией. Они хотели уничтожить нашу энергоинфраструктуру еще в октябре, но не смогли. Мы получили больше современных систем ПВО", — пишет глава ОП.

Он также напомнил о провале плана россиян оставить украинцев без электроэнергии на Новый год.

"Они бросили много усилий на ракеты и БПЛА в ноябре и декабре, чтобы мы встречали новый год в темноте и у них не получилось. Сейчас они ищут маршруты и попытки, чтобы хоть как-то уколоть нас, но их тактика террора не сработает. Наше же небо превратится в щит", — добавил Ермак.

Атака дронов-камикадзе

Напомним, ночью 2 января в ряде областей Украины, в том числе в Киеве и области, была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов-камикадзе. Воздушная тревога длилась более 4 часов. За время атаки сили ПВО сбили в столице 20 вражеских целей.

Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, российские войска в ночь на 2 января запустили несколько волн "Шахедов". В Киеве были слышны взрывы.

Один из обломков дрона-камикадзе упал в Деснянском районе столицы. Был госпитализирован 19-летний парень.

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