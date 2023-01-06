Оккупационная армия концентрирует группировку для проведения наступательных действий - ОП

Глава Офиса президента обсудил с американскими партнерами вопросы техники и боеприпасов для ВСУ.

Ермак заявил, что РФ концентрирует группировку для проведения наступательных действий / President.gov.ua УНИАН

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, российская оккупационная армия концентрирует группировку для проведения наступательных действий против Украины.

Как отметил Ермак, об этом шла речь во время брифинга по вопросам ситуации вокруг противостояния полномасштабному вторжению России и развитию сил обороны Украины.

По его словам, кроме украинской стороны, участниками брифинга стали сенаторы США Джек Рид и Ангус Кинг и госпожа посол страны в Украине Бриджит Бринк.

"Отметил, что враг концентрирует группировку для проведения наступательных действий. Также речь шла о необходимости обеспечения Сил обороны Украины военной техникой и боеприпасами", - сообщил Ермак.

Глава ОП добавил, что на встрече также рассмотрели вопрос защиты украинской критической инфраструктуры, которая в дальнейшем находится под вражескими обстрелами.

Россияне готовят повторное наступление на Киев

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на поражения и огромное количество военных проблем, российские оккупационные войска надеются вернуться к наступательным операциям.

Как отметил Кулеба, за время полномасштабного вторжения российская армия еще не полностью истощена. Именно поэтому захватчики могут возобновить большое наступление против Украины.

Глава МИД подчеркнул, что украинская власть делает все возможное, чтобы не допустить этого. Он также выразил убеждение, что Украина добьется успеха и россияне не смогут продвинуться вглубь нашей страны.

Об угрозе повторного наступления со стороны РФ говорил также советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Я думаю, что они к февралю готовят достаточное количество подготовленных подразделений, укомплектованных до 100 процентов. Они готовятся перехватить инициативу на фронте, нанеся несколько серьезных ударов по нашим войскам. Получится ли у них это - неизвестно. Но планы именно такие", - сказал Арестович.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российские оккупационные войска готовят около 200 тысяч новых солдат, которые снова будут штурмовать Киев.

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