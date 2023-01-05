ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам: уничтожены дорогущие Су-25 и Ми-8

Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника.

ВСУ ловко "приземлили" дорогущие Су-25 и Ми-8 / УНИАН

Вооруженные силы Украины продолжают наносить потери путинской армии. Так, в четверг, 5 ноября, украинские защитники сбили российский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

"Вместе с тем наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины осуществили огневое поражение района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов", - говорится в сообщении.

Отметим, что по данным Википедии, Су-25 – одноместный бронированный инфразвуковой штурмовик, предназначен для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью в условиях визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные, медленные цели (вертолеты и транспортные самолеты). Примерная стоимость такого самолета -11 млн долларов США.

В то же время, как пишет Википедия, Ми-8 – советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Самый массовый в мире вертолет с двумя двигателями, один из самых массовых вертолетов в истории авиации. Широко используется для выполнения многих гражданских и военных задач. Стоимость одной единицы такого вертолета составляет около 15 млн долларов США.

Напомним, что во время российского массированного обстрела украинских городов 5 декабря бойцы Нацгвардии с невероятным мастерством сбили крылатую ракету Х-101 из крупнокалиберного пулемета и автоматов.

Также сообщалось, что украинские защитники за несколько часов сбили российский ударный вертолет К-52, а также штурмовик Су-25. Кроме того, украинские воины ловко уничтожили БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Вас может заинтересовать: