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Россияне за несколько часов профукали $27 млн: ВСУ "приземлили" штурмовик Су-25 и вертолет Ка-52

5 января 2023, 00:30
Украинские воины также ловко уничтожили БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Россияне за несколько часов профукали $27 млн: ВСУ 'приземлили' штурмовик Су-25 и вертолет Ка-52
ВСУ ловко "приземлили" штурмовик Су-25 и вертолет Ка-52 / Фото tr.wikipedia.org

В среду, 4 января, украинские защитники за несколько часов сбили российский ударный вертолет К-52, а также штурмовик Су-25. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

"С 11.00 по 16.00 4-го января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сих Вооруженных сил Украины уничтожено российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что украинские воины ловко уничтожили БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Отметим, что по данным Википедии, Ка-52 (также известен как "Аллигатор") – это российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляющая разведку местности, целеуказания и координации действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Является продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула". Стоимость одной единицы Ка-52 составляет 16 млн долларов США.

В то же время, как пишет Википедия, Су-25 – одноместный бронированный инфразвуковой штурмовик, предназначен для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью в условиях визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные, медленные цели (вертолеты и транспортные самолеты). Примерная стоимость такого самолета - 11 млн долларов США.

Напомним, что во время российского массированного обстрела украинских городов 5 декабря бойцы Нацгвардии с невероятным мастерством сбили крылатую ракету Х-101 из крупнокалиберного пулемета и автоматов.

Также сообщалось, что в окрестностях Бахмута Донецкой области украинские пограничники сбили российский истребитель Су-34. Стоимость уничтоженного самолета оценивается в 50 миллионов долларов.

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