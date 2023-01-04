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ВСУ ударили по базе оккупантов в Токмаке: почти сотня захватчиков уничтожены и ранены

4 января 2023, 20:06
Удар был нанесен по месту, где российские военные сосредоточили живую силу и технику.
Украинские военные, российские военные
ВСУ взорвали базу с оккупантами в Токмаке/ 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, Радио Свобода

В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили нанесение удара по базе российских военных в оккупированном городе Токмак Запорожской области.

Удар был нанесен 3 января по месту сосредоточения захватчиками своей живой силы и техники. Об этом говорится в отчете Генштаба по состоянию на вечер среды, 4 января.

Также в Генштабе рассказали, какие потери были нанесены врагу.

"Относительно потерь врага. Подтверждено огневое поражение 3 января места сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов в районе населенного пункта Токмак Запорожской области. Потери противника составили около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми", – говорится в отчете.

Напомним, в захваченном россиянами Токмаке Запорожской области было уничтожено место дислокации оккупантов РФ. По свидетельствам местных жителей, в ночь на вторник, 3 января, по зданию, которое было занято российскими военными, был нанесен мощный удар.

Также стали известны новые подробности уничтожения нескольких сотен российских оккупантов в результате удара по расположению захватчиков в Макеевке Донецкой области. По словам спикера восточной группировки войск Сергея Череватого, много мобилизованных россиян разместили в больших помещениях, не приспособленных для того, чтобы прятаться в случае опасности.

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война в Украине ВСУ Запорожская область вторжение России Токмак
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