ВСУ ударили по базе оккупантов в Токмаке: почти сотня захватчиков уничтожены и ранены

В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили нанесение удара по базе российских военных в оккупированном городе Токмак Запорожской области.
Удар был нанесен 3 января по месту сосредоточения захватчиками своей живой силы и техники. Об этом говорится в отчете Генштаба по состоянию на вечер среды, 4 января.
Также в Генштабе рассказали, какие потери были нанесены врагу.
"Относительно потерь врага. Подтверждено огневое поражение 3 января места сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов в районе населенного пункта Токмак Запорожской области. Потери противника составили около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми", – говорится в отчете.
Напомним, в захваченном россиянами Токмаке Запорожской области было уничтожено место дислокации оккупантов РФ. По свидетельствам местных жителей, в ночь на вторник, 3 января, по зданию, которое было занято российскими военными, был нанесен мощный удар.
Также стали известны новые подробности уничтожения нескольких сотен российских оккупантов в результате удара по расположению захватчиков в Макеевке Донецкой области. По словам спикера восточной группировки войск Сергея Череватого, много мобилизованных россиян разместили в больших помещениях, не приспособленных для того, чтобы прятаться в случае опасности.
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