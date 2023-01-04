Лукашенко мог обмануть Путина с тестами на ковид: хакеры слили данные

Справки о тестах, которые Лукашенко предъявлял Путину, могут быть поддельными. Хакеры взломали медцентр управления делами самопровозглашенного президента РБ.

Лукашенко мог обмануть Путина с тестами на ковид/ УНИАН, скрин

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко мог обмануть российского диктатора Владимира Путина и не сдавать тесты на коронавирус перед встречами с ним.

Об этом заявили белорусские хакеры, называющие себя "Объединенным штабом сопротивления". Они сломали медицинский центр управления делами самопровозглашенного президента Беларуси и выложили в открытый доступ свыше 70 файлов – электронных вариантов справок о ПЦР-тестировании на коронавирус на имя Александра Лукашенко и его сына Николая, пишет "Медуза".

В белорусском издании "Зеркало" признали документы подлинными. Они отмечают, что каждый из выложенных в сети файлов содержит QR-код, который ведет на официальный сайт медцентра управления делами Лукашенко, где можно скачать такую же справку в PDF-формате.

Журналисты сравнили даты и определили, что практически все справки были выданы перед встречами Путина и Лукашенко. Самопровозглашенный белорусский президент брал справку также и для своего сына Николая, который часто присутствовал на официальных встречах.

Однако детальный анализ документов показал большое количество неточностей, которые в них содержатся. Например, в результатах тестов Лукашенко указывается два разных номера паспорта. Такая же неточность есть и в справках его сына Николая – в них вообще указывается три разных номера паспорта.

По некоторым справкам видно, что у них лишь была изменена дата сдачи теста, а время и прочая информация оставалась такой, как и в предыдущих документах.

В ряде справок совпадают время тестирования и время выдачи справки, хотя от проведения самого теста и до получения результата должно пройти какое-то время.

Поэтому хакеры из "Объединенного штаба сопротивления" предположили, что Лукашенко мог не сдавать эти ПЦР-тесты и обманывать Путина поддельными справками.

Ранее сообщалось, что Лукашенко страдает от возрастных проблем со здоровьем. Судя по его ходе, у самопровозглашенного президента что-то не так с тазобедренным суставом и коленом. Telegram-канал "Беларусь" попросил двух специалистов оценить состояние здоровья Лукашенко после того, как был опубликован новогодний ролик, на котором видно, что каждый шаг диктатору дается с трудом.

Напомним, бывший сотрудник КГБ и разведки РФ Сергей Жирнов отмечал, что Путин мог использовать своего двойника во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске 19 декабря.

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