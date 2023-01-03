"Медицина бессильна": врачи рассказали о болезни Лукашенко

Каждый шаг Лукашенко дается с трудом. Специалисты рассказали, что не так с белорусским диктатором.

У Лукашенко вероятно есть проблемы со здоровьем / УНИАН

Белорусский диктатор Александр Лукашенко страдает от возрастных проблем со здоровьем. Судя по его походке, у самопровозглашенного президента "шалит" тазобедренный сустав и колено.

Telegram-канал Беларусь головного мозга попросил двух специалистов оценить состояние здоровья Лукашенко после того, как был опубликован новогодний ролик, на котором видно, что каждый шаг диктатору дается с трудом.

"Нужно иметь в виду, что по видео никакого точного диагноза не поставишь. Но тут очевидно: шалит тазобедренный сустав и колено", – заявил спортивный реабилитолог.

Лукашенко вероятно больно ходить / скриншот

Еще один эксперт, который уже много лет занимается проблемами опорно-двигательного аппарата, тоже увидел признаки болезни.

"При проблемах с сосудами болевой синдром больший, при нем не совсем тянут ногу, скорее, хромают. Нормально в таком возрасте и с таким весом иметь вопросы с тазобедренными суставами, с подвздошно-крестцовыми, с коленными, а также иметь кучу межпозвоночных грыж", – сказал врач.

При этом хотя Лукашенко может позволить себе медицину любого уровня, лечение ему не поможет.

"Поверьте, в лечении этих заболеваний ничего не работает почти. Бедро можно под оперативную замену, но это влечет долгую и тяжелую реабилитацию. Грыжи можно удалять только при больших вопросах, иначе можно хуже сделать. Самое главное во всех артрозах, чтобы их не допускать, это держать вес правильный и спорт тоже адекватный", – ответил специалист.

По словам врача, хотя подобные болезни доставляют много дискомфорта, а иногда и сильные боли, "от таких проблем быстро не умирают".

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