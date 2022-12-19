glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Все очень плохо": эксперт заявил, что Путин ходит в специальных "памперсах"

19 декабря 2022, 23:02
Российский диктатор может использовать специальную урологическое белье во время затяжных пресс-конференций.
Владимир Путин
Владимир Путин может использовать памперсы / Сайт Кремля

У российского диктатора Владимира Путина серьезные проблемы со здоровьем. На длительных заседаниях и пресс-конференциях он присутствует в специальном урологическом белье, которое выполняет роль памперса. Об этом заявил политический и экономический эксперт Валерий Клочок, сообщает 24 канал.

Эксперт заметил, что Путин может по 4-5 часов "общаться с народом" и не выходить в туалет. Однако недавно диктатор решил отменить ежегодную пресс-конференцию в Кремле.

"Он же пользуется специальным бельем, которое выполняет роль памперсов. Поговаривают, что у Путина со здоровьем все очень плохо", - сказал Клочок.

Он убежден, что Путин уже не может мыслить рационально, однако в ситуации, в которую втянул Россию, он должен был отойти от власти.

"Многолетнее внушение Путину, что он непобедим, его армия сильнейшая в мире, он делает все правильно – просто сыграло с ним злую шутку. Там реально с мозгами все плохо. Рациональность мышления просто оставила ту больную голову, с которой он уехал в Беларусь", - добавил эксперт.

Клочок заявил, что Путина считают главным врагом России, который уничтожает ее. К тому же, он тратил кучу денег на подготовку к полномасштабному вторжению, во время которого оккупанты использовали карты времен Второй мировой войны.

"Его просто обманывали и воровали деньги. Поэтому говорили о том, что Путин может достичь каких–то успехов - нет. Методы ведения войны времен Второй мировой – это ненормальная история в условиях 21 века", - сказал эксперт.

Что известно о болезнях Путина

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Серьезную болезнь Путина подтвердил и глава Главного управления разведки Украины. По словам Буданова, у российского диктатора одновременно несколько значительных заболеваний, одно из которых - это рак. Кроме того, глава ГУР сообщил, что в РФ уже готовится смена политического руководства.

К слову, кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин вторжение России Путин болен
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:12

"Делают свой имидж": Свитан обвинил политиков в хейте "Пташки" из Азовстали

23:02

"Все очень плохо": эксперт заявил, что Путин ходит в специальных "памперсах"Видео

22:54

Света нет по 10 часов: киевлянам рассказали о ситуации с электрикой и дали неутешительный прогнозВидео

22:43

"Помощь России может возрасти": Германия обеспокоена визитом Путина в БеларусьВидео

22:36

Как вырастить черешню из косточки дома и получить ароматный урожайВидео

Реклама
22:35

Таро прогноз для Козерогов на 2023 год: астролог назвала самые важные месяцы

22:29

"Убей же хоть одного": министр культуры Москвы Кибовский призвал оккупантов уничтожить украинцевВидео

21:32

Путин сделал циничное заявление на встрече с ЛукашенкоВидео

21:29

"Люди оценят": Путин и Лукашенко отметили "результативность" своих переговоровВидео

21:11

Гороскоп Таро для Стрельцов 2023: крутой поворот, финансовый успех и триумфВидео

20:54

Пожалейте соседей: почему туалетную бумагу нельзя бросать в унитаз

20:39

Шикарная фаршированная скумбрия на Рождество и Новый год: рецепт, от которого невозможно устоятьВидео

20:13

Украина до сих пор не получила никакого оружия по ленд-лизу: в МИД объяснили ситуациюВидео

20:10

Приметы на 21 декабря: всего 2 запрета, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

20:08

Когда лучше всего сделать маникюр на Новый год 2023 по лунному календарю

19:50

"Сдали местные": полковник ВСУ рассказал о пытках и избиениях в плену у ГРУВидео

19:46

Что пить на ночь, чтобы сбросить вес: шесть "работающих" напитков

19:29

За жизнь дочери солиста "На-на" сражаются врачи

19:25

Войска РФ готовятся к уходу из Мелитополя: в ОК Юг заявили, что враг действует по сценарию ХерсонаВидео

19:24

Путин предложил Лукашенко новую "должность": в ОП раскрыли детали встречи диктаторовВидео

Реклама
19:20

Удар по Украине дронами-камикадзе: несколько очень важных моментовмнение

19:09

Как отучить собаку гадить дома: 2 шага к чистоте в квартире

19:01

"Они мне уже надоели": Данилов рассказал, когда в последний раз готовилось покушение на Зеленского

18:55

Оккупантов выбивают с Кинбурна мощными боеприпасами: россияне вопят о "ядерном оружии"Видео

18:32

Атака дронами Shahed-136: эксперт назвал причину удара РФ по Киеву с АзоваВидео

18:03

Захарова разразилась никчемными угрозами в адрес Греции из-за возможной отправки Украине С-300Видео

17:57

"Отрезать и медленно задушить": в США спрогнозировали сценарий освобождения КрымаВидео

17:50

Атака нового похолодания: синоптики предупредили о резкой смене погоды в УкраинеВидео

17:38

Лукашенко сплясал под дудку Путина и поклянчил диалога у Запада: что говорили диктаторы в МинскеВидео

17:32

Patriot прикроет авиабазы с натовскими самолетами для ВСУ: эксперт раскрыл неожиданный планВидео

17:29

"Спешил к девочкам": Путин оконфузился во время визита в БеларусьВидео

16:51

"Специфика атак изменилась": в ВСУ назвали город, который является целью номер один для россиянВидео

16:45

Полдня без электроэнергии: украинцам светит ужесточение веерных отключенийВидео

16:44

Что вам понравилось: тест по картинке расскажет о вашем ближайшем будущем

16:27

"Будет сильное противостояние": астролог назвала регионы Украины, которые будут гореть до Нового годаВидео

16:22

"Бандеры нас всех съедят": скандальный поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию"ФотоВидео

16:18

ВСУ нужны ПВО и артиллерия: Зеленский призвал Запад дать Украине вооружения для победы над РоссиейВидео

15:59

ВСУ ликвидировали оккупанта, готового умереть за пельмени

15:48

РФ открывает "второй фронт": планирует вторжение в Молдову в 2023 годуВидео

15:45

"Я стала слышать мысли людей": Катя Лель рассказала о встрече с инопланетянами

Реклама
15:28

В ОДКБ планируют учения у границ НАТО и грозятся расширением "группировки миротворцев"Видео

15:13

"Что-нибудь выкинут": Гиркин анонсировал удары ВСУ по Москве и назвал срокиВидео

14:42

"Заметал следы": Путин окольными путями прилетел в Минск на переговоры с ЛукашенкоВидео

14:25

Мать прикрыла телом 1,5 летнего ребенка от ракетного удара в Кривом Роге: ее спасают врачи

14:22

Мобилизация в Украине: в ВСУ рассказали, кого могут призвать в войска в первую очередьВидео

14:10

У Путина ответили на вопрос насчет втягивания Беларуси в войну с УкраинойВидео

13:53

"Со многими родственниками общаюсь": жена Пескова внезапно вспомнила, что родилась в ДнепреВидео

13:52

"Какой у Яниса большой янис": Седокова с мужем устроили похабную фотосессию у бассейна

13:50

В разведке рассказали о новой фазе войны и раскрыли свежие планы врагаВидео

13:34

Путин трижды откладывал нападение на Украину, на вторжении настаивала ФСБ – ГУРВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять