"Все очень плохо": эксперт заявил, что Путин ходит в специальных "памперсах"

Российский диктатор может использовать специальную урологическое белье во время затяжных пресс-конференций.

Владимир Путин может использовать памперсы / Сайт Кремля

У российского диктатора Владимира Путина серьезные проблемы со здоровьем. На длительных заседаниях и пресс-конференциях он присутствует в специальном урологическом белье, которое выполняет роль памперса. Об этом заявил политический и экономический эксперт Валерий Клочок, сообщает 24 канал.

Эксперт заметил, что Путин может по 4-5 часов "общаться с народом" и не выходить в туалет. Однако недавно диктатор решил отменить ежегодную пресс-конференцию в Кремле.

"Он же пользуется специальным бельем, которое выполняет роль памперсов. Поговаривают, что у Путина со здоровьем все очень плохо", - сказал Клочок.

Он убежден, что Путин уже не может мыслить рационально, однако в ситуации, в которую втянул Россию, он должен был отойти от власти.

"Многолетнее внушение Путину, что он непобедим, его армия сильнейшая в мире, он делает все правильно – просто сыграло с ним злую шутку. Там реально с мозгами все плохо. Рациональность мышления просто оставила ту больную голову, с которой он уехал в Беларусь", - добавил эксперт.

Клочок заявил, что Путина считают главным врагом России, который уничтожает ее. К тому же, он тратил кучу денег на подготовку к полномасштабному вторжению, во время которого оккупанты использовали карты времен Второй мировой войны.

"Его просто обманывали и воровали деньги. Поэтому говорили о том, что Путин может достичь каких–то успехов - нет. Методы ведения войны времен Второй мировой – это ненормальная история в условиях 21 века", - сказал эксперт.

Что известно о болезнях Путина

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Серьезную болезнь Путина подтвердил и глава Главного управления разведки Украины. По словам Буданова, у российского диктатора одновременно несколько значительных заболеваний, одно из которых - это рак. Кроме того, глава ГУР сообщил, что в РФ уже готовится смена политического руководства.

К слову, кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

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