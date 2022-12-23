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"Это не Путин": Лукашенко мог встретиться с двойником диктатора РФ – екс-сотрудник КГБ

23 декабря 2022, 08:13
Пока двойник пробовал хлеб и обнимался с Лукашенко, настоящий Путин мог выйти с другого трапа самолета и сразу направиться к резиденции.
Владимир Путин, Беларусь, Сергей Жирнов
Лукашенко мог встретиться с двойником диктатора РФ, предполагает екс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов/ Сайт президента Беларуси, скрин

Российский диктатор Владимир Путин мог использовать своего двойника во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске 19 декабря.

"Путин" во время прибытия в Минск пробовал хлеб, с которым его встречали в аэропорту, и обнимался с Лукашенко. Однако настоящий Путин так не вел бы себя. Таким предположением поделился бывший сотрудник КГБ и разведки РФ Сергей Жирнов с журналистами "УНИАН".

По мнению Жирнова, пока двойник Путина вышел из самолета и направился к делегации, которая его встречала, настоящий диктатор РФ мог выйти с другого трапа и сразу направиться к резиденции. А двойник в это время обнимался и общался с Лукашенко.

Жирнов напомнил, как президент России обычно общается с лидерами других государств. Со многими из них, например, с президентом Франции Эммануэлем Макроном, он встречался за шестиметровым столом. При этом для того, чтобы контактировать с Путиным, люди были вынуждены каждые две недели сдавать анализы.

"Уверенности, что это настоящий Путин, нет. Или если это настоящий Путин, то у него что-то происходит совсем не то. Кстати, заметно, что у него происходит что-то не то", – заявил Жирнов.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что Путин пытается оправдаться перед россиянами и снять с себя ответственность за войну, которую он развязал против Украины. Поэтому в последнее время он делает заявления о том, что Россия якобы хочет как можно быстрее закончить боевые действия.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны России против Украины употребил слово "война". Так, глава Кремля признал, что его армия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперацию". Кроме того, Путин заявил, что якобы Россия стремится к окончанию войны.

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война в Украине Александр Лукашенко Владимир Путин
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