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Боеспособность армии РФ за 300 дней войны упала на 50% – глава минобороны Британии

23 декабря 2022, 06:55
Концепция батальонной тактической группы РФ, которая гордится своей военной доктриной, не выдерживает украинского сопротивления, заявил Бен Уоллес.
Бен Уоллес, сожженный танк РФ
ВСУ ликвидировали более 4,5 тыс. единиц российской бронетехники / Фото УНИАН, gov.uk

За десять месяцев войны в Украине боеспособность армии страны-агрессора России упала на 50%. Об этом заявил глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес.

Как сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства, российские оккупанты потеряли более 100 тысяч российских военных убитыми, ранеными или дезертирами.

Вооруженные силы Украины ликвидировали более 4 500 единиц бронетехники, свыше 140 вертолетов и сотни артиллерийских установок.

"Концепция российской батальонной тактической группы, которая уже десять лет гордится своей военной доктриной, не выдерживает украинского сопротивления. Боеспособность развернутых сухопутных войск России снизилась более чем на 50%", – подчеркнул Уоллес.

Он добавил, что в начале войны авиация РФ выполняла выполняла около 300 вылетов в день, сейчас их десятки.

"А хваленый Черноморский флот России – это немногим больше, чем флотилия береговой обороны", – подчеркнул министр обороны Британии.

Также Уоллес добавил, что на пике наступления Россия оккупировала около 27% украинских земель, но на данный момент контролирует всего лишь порядка 18% территорий нашей страны.

Как известно, российская власть скрывает реальные потери своей армии в войне против Украины. Еще в сентябре бывший руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж говорил, что армия РФ потеряла больше 55 тысяч человек убитыми и 60-70 тысяч раненными. Вернуться в строй смогут только 10%.

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала февральского вторжения превысили 100 тыс. человек.

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