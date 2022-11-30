Россия потеряла 200 тысяч военных на войне в Украине - Подоляк

Подоляк / Офис президента, УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк со ссылкой на Генштаб и ГУР, что российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла почти 200 тысяч военных, из них 90 тысяч убитыми.

"На сегодня со стороны армии РФ потери составляют 90 тысяч убитыми. Это необратимые потери, включающие санитарные потери. Это сдавшиеся в плен, дезертиры, тяжело раненые, без вести пропавшие, люди с ампутированными конечностями и так далее. Эта цифра близка к 200 тыс.", - сказал Подоляк.

Он добавил, что в России не прекращается скрытая мобилизация, чтобы компенсировать эти потери.

"Это очень важные параметры, если параллельно с потерями российской армии в 200 тысяч, тогда становится понятным, почему (Путин — ред.) объявлял частичную мобилизацию, а также идущую мобилизацию, которая не останавливалась", — пояснил советник руководителя ОП.

Потери Украины в войне против РФ

30 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления заявила, что потери украинских военных якобы составили 100 тысяч человек убитыми.

В Офисе президента отреагировали и заявили, что достоверную информацию о потерях Украины должен озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или верховный главнокомандующий.

Впоследствии заместитель главного представителя Еврокомиссии и директор по вопросам политической коммуникации Дана Спинант объяснила ошибку главы ЕК. Она сообщила, что оценка, озвученная фон дер Ляйен, взята из внешних источников, должна была относиться к потерям убитыми и ранеными и "была призвана показать жестокость России".

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