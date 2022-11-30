"Я никогда бы не назвал это число": Арестович озвучил реальные потери Украины на войне

Арестович / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал число погибших украинских военных с момента начала масштабного вторжения войск России в Украине.

По словам Арестовича, число погибших украинских военных составляет немногим более 10 тысяч человек.

"Это касается всех сил обороны. Я никогда бы не назвал это число, держали бы мы его в тайне, но раз уже ошиблась президент Еврокомиссии, на это приходится публично реагировать. Российские потери в 8 раз больше", - сказал Арестович.

Арестович назвал эту цифру после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила цифру 100 тыс.

Заявление председателя Еврокомиссии о потерях Украины в войне с РФ

Напомним, во время выступления в Брюсселе 30 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, якобы Украина во время войны против России уже потеряла 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских.

"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и неописуемое развитие. Мы все помним страхи Бучи. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных. Россия должна заплатить за свои чудовищные преступления", – отметила фон дер Ляйен.

Однако незадолго после произнесения этого заявления в Еврокомиссии заявили о неточности. Директор по политическим коммуникациям ЕК Дана Спинант отметила, что фон дер Ляйен имела в виду потери в целом, а не погибшими. То есть в эту цифру входят не только погибшие военные, но и раненые и травмированные.

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