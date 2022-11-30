"Я никогда бы не назвал это число": Арестович озвучил реальные потери Украины на войне

Арестович назвал эту цифру после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила цифру 100 тыс.
Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал число погибших украинских военных с момента начала масштабного вторжения войск России в Украине.
По словам Арестовича, число погибших украинских военных составляет немногим более 10 тысяч человек.
"Это касается всех сил обороны. Я никогда бы не назвал это число, держали бы мы его в тайне, но раз уже ошиблась президент Еврокомиссии, на это приходится публично реагировать. Российские потери в 8 раз больше", - сказал Арестович.
Арестович назвал эту цифру после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила цифру 100 тыс.
Заявление председателя Еврокомиссии о потерях Украины в войне с РФ
Напомним, во время выступления в Брюсселе 30 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, якобы Украина во время войны против России уже потеряла 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских.
"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и неописуемое развитие. Мы все помним страхи Бучи. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных. Россия должна заплатить за свои чудовищные преступления", – отметила фон дер Ляйен.
Однако незадолго после произнесения этого заявления в Еврокомиссии заявили о неточности. Директор по политическим коммуникациям ЕК Дана Спинант отметила, что фон дер Ляйен имела в виду потери в целом, а не погибшими. То есть в эту цифру входят не только погибшие военные, но и раненые и травмированные.
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