Около 100 тысяч: генерал ВСУ озвучил реальные потери России на войне в Украине / фото УНИАН

Власти страны-агрессора, России, скрывают реальные потери армии оккупантов, которые они несут в войне против Украины. Об этом заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж в эфире единого телемарафона.

"Больше 55 тысяч убитыми и 60-70 тысяч раненными. Вернуться в строй смогут только 10%. 90% – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями, увечьями. Всего около 100 тысяч убитых и раненых, которые сегодня уже не участвуют в войне. Одни – в мешках уехали, другие – на лечении", – заявил он.

По мнению Маломужа, объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация в РФ – это чистая агония.

"Мы говорили, что она наступит в любом случае, потому что Путин, начав войну, фактически открыл ящик Пандоры и создал нам условия для уничтожения агрессора и в перспективе, конечно, для падения режима в РФ. У России не оказалось резервов. Путин посмотрел, что в ближайшие месяцы (мы прогнозировали – 2-3 месяца) может быть полное освобождение Украины и полное поражение РФ", ‒ подытожил Маломуж.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал о соотношении потерь украинских защитников и российских оккупантов.

По его данным, если брать в соотношении с армией РФ, то потери оккупантов в 9-10 раз больше. Даже несмотря на то, что они пребывают в удобной позиции – обороне.

До того сообщалось о том, что у российских захватчиков началась настоящая паника после серии точных ударов ВСУ.

Один из российских оккупантов пожаловался свой жене, что в результате ударов ВСУ уничтожена база с топливом и техникой.

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