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"Батальон положили с полковником": оккупанты жалуются на катастрофические потери в Украине

20 сентября 2022, 17:12

Оккупанты вымещают свою ненависть за поражение от ВСУ на гражданских – насилуют женщин.

Потери России в Украине
Российские оккупанты признают катастрофические потери в Украине / Фото radiosvoboda.org, УНИАН

Российские солдаты вымещают свою ненависть за поражение от ВСУ на гражданских – насилуют женщин на захваченных территориях Украины.

Они также жалуются на катастрофические потери в Украине. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, перехваченный СБУ.

"Нас все здесь ненавидят… Наши солдаты насилуют этих женщин…", - рассказывает оккупант собеседнику.

По словам рашиста, его подразделение оказалось в окружении Донецкой области, они без оружия и несут колоссальные потери: "У нас – все, весь батальон положили…".

Он также уточнил, что вместе с батальоном был уничтожен его комбат – полковник РФ.

Поэтому у самого оккупанта сдают нервы и он стремится вернуться домой, однако армия России ни ротацию не проводит, ни отпуска не дает.

"Здесь вообще (нецензурно, - ред.) ... Я все уже! У меня нервы сдали... Я домой хочу, я не могу!", – жалуется он. Тем временем командование сдерживает русских солдат расстрелами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у российских захватчиков началась настоящая паника после серии точных ударов ВСУ.

Один из российских оккупантов пожаловался свой жене, что в результате ударов ВСУ уничтожена база с топливом и техникой.

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