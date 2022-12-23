Команда Зеленского готовится обнародовать мирный план в конце февраля – СМИ

Украина хочет подготовиться к возможным переговорам со страной-агрессором Россией. Улучшить свои переговорные позиции ей помогут военные победы.

Команда Зеленского готовится обнародовать мирный план в конце февраля/ Офис президента Украины, 93-а ОМБр Холодный Яр

Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет представить мирный план 24 февраля 2023 года или около этой даты.

Сейчас еще продолжается наполнение этого плана конкретным содержанием. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и украинских дипломатов.

Как рассказали изданию официальные лица США, Украины и НАТО, Украина во время переговоров, вероятно, потребует в РФ значительных уступок. Поэтому официальному Киеву нужно улучшить свои переговорные позиции. Чтобы улучшить их, Украина будет готовиться к переговорам, одерживая военные победы на фронте.

Издание отмечает, что сейчас обе стороны пытаются улучшить свои переговорные позиции. Однако время любых переговоров остается неясным. В материале предполагают, что это будет по меньшей мере через несколько месяцев.

В то же время европейские дипломаты, с которыми говорили журналисты издания уверены, что российский диктатор Владимир Путин намерен осуществить новое наступление в период между февралем и апрелем. Поэтому диктатор РФ не будет заинтересован в переговорах, пока не попытается осуществить новое наступление и не посмотрит на результаты.

Напомним, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач отмечал, что российский диктатор Владимир Путин может повторить попытку массированного наступления на Украину с разных сторон – севера, юга, востока. Такая тактика уже показала свою неэффективность, однако глава Кремля думает, что виноваты в провале исполнители. Мол, если сменить исполнителей – план может сработать.

Горбач также отмечает, что РФ во время подготовки нового масштабного наступления на Украину из Беларуси будет маскировать это под проведение совместных российско-белорусских военных учений. Это позволит объяснить, почему она перебрасывает на территорию Беларуси большое количество российских военных. А для Украины это должно стать сигналом, что уже происходит подготовка к новому наступлению.

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