Путин может сменить исполнителей и пойти в новое наступление с севера, юга и Востока – аналитик

Диктатор РФ может обвинять в провале российских наступлений военное руководство. Поэтому он может его заменить и начать новые масштабные атаки.

Путин может сменить исполнителей и пойти в новое наступление, считает аналитик Владимир Горбач/ Главред, скрин

Российский диктатор Владимир Путин может повторить попытку массированного наступления на Украину с разных сторон – севера, юга, востока. Такая тактика уже показала свою неэффективность, однако глава Кремля думает, что виноваты в провале исполнители. Мол, если сменить исполнителей – план может сработать.

Об этом рассказал политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач в интервью Главреду. Он отмечает, что предсказать следующие шаги диктатора РФ трудно, ведь он может что-то планировать, а потом передумать.

"Но за их предыдущими действиями можно предсказать, что они могут попытаться повторить ту же атаку с разных сторон – севера, юга, востока. Это уже показало непродуктивность и ошибочность для них такого шага. Но они могут на это пойти, и, очевидно, "выдающийся полководец" Путин, который, возможно, это задумал, решил, что в прошлый раз были плохие исполнители, поэтому нужны новые, чтобы еще раз это повторить", – предполагает Горбач.

Однако результат такой возможной атаки будет таким же, как и предыдущая попытка оккупантов – успеха они не добьются.

По словам аналитика, российские захватчики могут попытаться наступать на одном участке, взвешивать результативность, а затем менять участок и атаковать уже на другом.

"Всё будет зависеть от ситуации на фронтах – россияне будут хотеть идти со всех сторон, но на юге им это уже не удастся. Поэтому мне кажется, что это уже у них будет попытка агонии – броситься на амбразуру и окончательно убедиться в невозможности выполнения задач, которые перед ними ставят", – отмечает аналитик.

Угроза нового массированного наступления войск РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил угрозу более мощного наступления РФ в 2023 году. Он подчеркнул, что россияне одержимы местью и никогда не отказывались от своих захватнических планов в отношении Украины. Поэтому нельзя исключать варианта, что страна-агрессор Россия и в самом деле может осуществить новое наступление в 2023 году.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко отмечал, что страна-агрессор Россия может пойти в массированное наступление в Украине с конца января 2023 года и позже. К тому времени главной задачей вооруженных сил Украины является подготовка к таким действиям врага. Развитие событий в войне будет зависеть от того, как хорошо сможет подготовиться к наступлению врага украинская сторона.

Напомним, политический аналитик Владимир Горбач ранее отмечал, что во время подготовки нового масштабного наступления на Украину из Беларуси РФ будет маскировать это под проведение совместных российско-белорусских военных учений. Это позволит объяснить, почему она перебрасывает на территорию Беларуси большое количество российских военных. А для Украины это должно стать сигналом, что уже происходит подготовка к новому наступлению.

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