"Мы были обязаны перерезать логистику врагу": в СБУ прокомментировали подрыв Крымского моста

В ведомстве отметили, что операция проходила согласно нормам международного права, законодательства Украины, обычаев и традиции ведения войны.

Василий Малюк заявил, что подрыв Крымского моста был нужен для перерезания логистики врагу/ Telegram, УНИАН

Во время войны Украине было необходимо перерезать логистику врагу, для этого и нужен был подрыв Крымского моста.

Однако детали операции станут известны лишь после завершения войны. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью "1+1".

Он подчеркнул, что наше государство было обязано пойти на такой шаг.

"Крымский мост. В соответствии с нормами международного права, с законодательством Украины, обычаями и традициями ведения войны и оперативной обстановки, мы просто обязаны перерезать логистику врагу. Вместе с тем сегодня вам в целом я не могу каким-то образом прокомментировать и рассказать какие-то детали. Со временем всё станет известно", – ответил Малюк на вопрос о Крымском мосте.

Кто такой Василий Малюк Василий Малюк – украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, временный исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины с 18 июля 2022 года. Участник боевых действий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Википедия.

Он сказал, что ему сейчас интересно наблюдать за псевдо-исследованием, которое проводит в этом деле страна-агрессор Россия. Российские оккупанты уже задержали 22 своих сограждан. Они пытают их и проверяют на полиграфе, пытаясь что-то из них "вытянуть". Малюк отметил, что ему интересно, на что же выйдут оккупанты в своем "расследовании".

Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост, соединяющий Крым и РФ, будет разрушен. Его ждет судьба Антоновского моста на Херсонщине. Именно по железной дороге РФ поставляла вооружение оккупантам в Крыму и на Херсонщине. Уже понятно, что россияне, которые находятся на южном направлении, не имеют вооружения в достаточном количестве, сказал Арестович.

Напомним, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что агрессор Россия продолжает использовать Крымский мост для обеспечения своих оккупационных войск в Украине. Оптимальным вариантом является полное разрушение эстакады до того момента, когда ВСУ начнут продвигаться к Азовскому морю.

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