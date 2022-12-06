"Повисло на соплях": Арестович о жалкой судьбе Крымского моста

Крымский мост, который соединяет Крым и РФ, будет разрушен. Его ждет судьба Антоновского моста на Херсонщине. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Именно по железной дороге РФ поставляла вооружение оккупантам в Крыму и на Херсонщине. Уже понятно, что россияне, находящиеся на южном направлении, не имеют вооружения в достаточном количестве.
"Снабжение южной группировки повисло на соплях. После этого я думаю, что преждевременный вывод из Херсона под нашими ударами не в последнюю очередь благодаря проблемам железнодорожного и автомобильного полотна на Крымском мосту. Антоновский мост сколько стоял, и все равно свою задачу выполнил: честно обрушился и прервал снабжение русских войск. И с Крымским примерно будет то же самое", - отметил Арестович.
Подрыв Крымского моста
На Крымском мосту в оккупированном Россией Крыму 8 октября прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, произошла детонация взрывчатки, которая, возможно, была заложена в грузовик. Обрушилась часть дорожного покрытия Крымского моста.
В средствах массовой информации появились сведения, согласно которым подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Официально спецслужба такие сведения не подтверждает.
Британский генерал Ричард Даннат считает, что после взрыва на Крымском мосту российские власти могут перейти к террору против мирных украинцев и применить ядерное оружие. По словам эксперта, Путин захочет отомстить Украине.
Другие новости:
- "Прилеты" были в 3 областях: украинская энергосистема выстояла во время атаки РФ - Шмыгаль
- "Родились в один год со мной": Данилов рассказал о российской ракете, упавшей в Молдове
- "Впишутся в границы России": Кулеба высмеял радостного Путина из-за "прогулки" по Крымскому мосту