"Повисло на соплях": Арестович о жалкой судьбе Крымского моста

Советник ОП Алексей Арестович убежден, что с Крымским мостом будет то же, что и с Антоновским мостом.

Крымский мост рухнет , как и Антоновский / коллаж фото УНИАН, Telegram

Крымский мост, который соединяет Крым и РФ, будет разрушен. Его ждет судьба Антоновского моста на Херсонщине. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Именно по железной дороге РФ поставляла вооружение оккупантам в Крыму и на Херсонщине. Уже понятно, что россияне, находящиеся на южном направлении, не имеют вооружения в достаточном количестве.

"Снабжение южной группировки повисло на соплях. После этого я думаю, что преждевременный вывод из Херсона под нашими ударами не в последнюю очередь благодаря проблемам железнодорожного и автомобильного полотна на Крымском мосту. Антоновский мост сколько стоял, и все равно свою задачу выполнил: честно обрушился и прервал снабжение русских войск. И с Крымским примерно будет то же самое", - отметил Арестович.

Подрыв Крымского моста

На Крымском мосту в оккупированном Россией Крыму 8 октября прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, произошла детонация взрывчатки, которая, возможно, была заложена в грузовик. Обрушилась часть дорожного покрытия Крымского моста.

В средствах массовой информации появились сведения, согласно которым подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Официально спецслужба такие сведения не подтверждает.

Британский генерал Ричард Даннат считает, что после взрыва на Крымском мосту российские власти могут перейти к террору против мирных украинцев и применить ядерное оружие. По словам эксперта, Путин захочет отомстить Украине.

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