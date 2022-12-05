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"Прилеты" были в 3 областях: украинская энергосистема выстояла во время атаки РФ - Шмыгаль

5 декабря 2022, 20:16
Энергетики применили экстренные отключения, чтобы сбалансировать системы и избежать аварий.
Свет, электроэнергия, Денис Шмыгаль
Украинская энергосистема выдержала ракетный удар / коллаж УНИАН, скрин

Россия пытается уничтожить украинскую энергосистему своими ракетными ударами. 5 декабря оккупанты атаковали украинские объекты критической инфраструктуры. Однако энергосистема выстояла и продолжает функционировать. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кремлю не удалось осуществить задуманное - оставить украинцев без света, воды, тепла и связи - потому что украинские силы ПВО мастерски сбили большинство ракет.

"Очередной массированный ракетный удар Россия нанесла в годовщину подписания Будапештского меморандума. Демонстрируют миру, какой из них надежный гарант безопасности. Поэтому полагаемся на Вооруженные Силы Украины и наших спасателей. Верим в победу и в справедливое возмездие для российских террористов", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что сложнее всего ситуация сейчас в Киевской, Винницкой и Одесской областях, где и были зафиксированы "прилеты". В связи с этим в некоторых регионах энергетикам пришлось применить экстренные отключения. Они были необходимы для сбалансирования системы и избежания аварий.

Ракетная атака оккупантов по Украине 5 декабря

Напомним, в понедельник, 5 декабря, РФ вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

Представитель ВСУ уточнил, что оккупанты уже запустили первую волну ракет, но могут быть следующие.

Украинский военнослужащий Евгений Карась сообщил, что россияне уже выпустили по территории Украины уже около 100 ракет с начала этого ракетного обстрела.

В то же время вследствие ракетного удара в ряде областей Украины применили экстренные отключения электроэнергии. О полном отключении потребителей сообщает АО "Сумыоблэнерго". В части Одессы отключено электроснабжение, а также подача воды, в городе остановился электротранспорт.

Проблем с электричеством также в Кривом Роге. В Николаевской области оперативно отключены все десять очередей графика стабилизационных отключений.

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