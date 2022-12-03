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Франция может принципиально отказаться передать Украине оружие: Макрон назвал несколько причин

3 декабря 2022, 20:42

Макрон боится стать "стороной конфликта" из-за поставок оружия Украине.

макрон, украинские военные
Макрон может отказаться предоставлять Украине оружие / Коллаж фото Reuters, Генштаб ВСУ

Франция может отказаться передавать Украине оружие в рамках военной помощи. Об этом лично заявил президент Эммануэль Макрон, сообщает TF1.

Он отметил, что Франция не может предоставить больше оружия, так как тогда она станет "уязвимой для врага".

"Мы никогда не пойдем на ослабление способности нашей армии защищать нашу собственную территорию и наших граждан", - сказал Макрон.

Президент Франции боится стать "стороной конфликта" из-за поставок оружия Украине.

"Мы также никогда не поставим такое оружие, которое бы сделало нас стороной конфликта в результате его использования для нападений на российскую территорию", - добавил Макрон.

Военная помощь Украине

Недавно главы МИД стран-членов НАТО заявили, что Альянс продолжит усиливать политическую и практическую поддержку Украине, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии. Министры заверили, что поддержка будет продолжаться столько, сколько это необходимо.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что окончательное решение по передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot еще не принято, однако в Североатлантическом Альянсе продолжаются дискуссии по этому поводу.

Также Столтенберг говорил, что Альянс намерен помогать Украине защищаться от российской агрессии "столько, сколько это будет нужно", и поможет нашей стране пережить эту зиму. Как отметил Столтенберг, в Украину доставят топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления дронов.

Другие новости:

война в Украине Франция военная помощь вторжение России Эммануэль Макрон
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