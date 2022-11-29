"Дискуссия продолжается": в НАТО дали понять, что вопрос о поставках Украине ЗРК Patriot не закрыт

Столтенберг не исключил поставки Украине комплексов Patriot / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что окончательное решение о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot еще не принято, однако в Североатлантическом Альянсе ведутся дискуссии по этому поводу.

Об этом Столтенберг заявил во время выступления перед журналистами на полях форума в Бухаресте.

"Наши дискуссии касаются предоставления новых систем, как, например, Patriot, и сейчас об этом идет дискуссия. Но это касается и того, чтобы гарантировать, что те системы, которые уже поставлены, эффективны и функционируют", - сказал генсек.

Как отметил Столтенберг, Альянс признает стремление Украины к полноценному членству в НАТО, однако там считают, что сейчас главным приоритетом должна быть военная поддержка.

"Нам нужно делать больше, чтобы помочь Украине восстановить разрушенную критически важную инфраструктуру. Мы в процессе предоставления большего количества дополнительных систем", - подчеркнул он.

Передача Украине ПВО Patriot

Как сообщал Главред, ранее министр обороны фрг Кристине Ламбрехт предложила Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства. В частности, было предложено использовать истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.

21 ноября вице-премьер-министр, глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак предложил разместить дополнительные установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot у границы с Украиной.

После этого Берлин дал понять, что предложенные Польше ЗРК Patriot предназначены только для использования на территории НАТО.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Польши переместить в Украину батареи ПВО Patriot. По его словам, Альянс предоставил Украине системы противовоздушной обороны, но если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.

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