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"РФ хочет разрушить инфраструктуру Украины перед зимой": Столтенберг забил тревогу среди партнеров

29 ноября 2022, 07:41

Россия хочет разрушить украинскую инфраструктуру, чтобы украинцы не могли обеспечивать свои базовые нужды зимой.

Йенс Столтенберг, НАТО, взрыв, грязная бомба
Столтенберг заявил, что РФ хочет разрушить инфраструктуру Украины перед зимой/ Reuters, Telegram

Страна-агрессор Россия продолжит свои попытки разрушить инфраструктуру Украины накануне зимы. Таким образом российский диктатор хочет использовать зиму как оружие против украинцев. Поэтому Украина и ее союзники должны быть готовы к таким попыткам РФ.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Бухаресте в понедельник, 28 ноября. Он отметил, что мир должен быть готовым к тому, что Россия и дальше будет атаковать украинские города.

"Путин пытается разрушить энергетическую и газовую инфраструктуры и остановить предоставление базовых услуг украинцам. Делая так в начале зимы, он демонстрирует, что хочет использовать зиму как оружие против Украины", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что такие планы РФ являются ужасными, и призвал быть готовыми к дальнейшим атакам.

Генсек НАТО напомнил, что страны-члены Нато усилили военную поддержку Украины после массированных ракетных атак РФ на украинские объекты критической инфраструктуры. Он отметил, что нужно поставлять больше систем ПВО, чтобы "помочь Украине защититься от такого ужасного типа войны".

Ранее Столтенберг заявил, что задача демократических стран сделать так, чтобы Украина одержала победу в войне с Россией. Если бы РФ выиграла развязанную против Украины войну, Владимир Путин и "другие деспоты" продолжали бы применять насилие для достижения своих целей.

Напомним, российские оккупанты, вероятно, готовятся нанести новый массированный ракетный удар по Украине на этой неделе. Такие действия, вероятнее всего, будут направлены на то, чтобы поддержать недавний темп ударов, а не нарастить его. Как говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (SW), РФ всё же продолжает ощущать ограниченность своего ракетного арсенала.

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