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"Приказ могли бы заблокировать": СМИ выяснили, как генералы РФ реагировали на ядерные угрозы Путина

29 ноября 2022, 06:54

В начале вторжения в Украину в РФ обсуждали возможность применения ядерного оружия. В России якобы не были уверены, что использовать его "технически возможно".

Россия, ядерное оружие
Весной в РФ обсуждали возможность применения ядерного оружия против Украины / Коллаж Reuters, УНИАН

После первых неудач российской армии на войне в Украине генералы РФ и сотрудники ФСБ обсуждали вероятность применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия. Сам российский диктатор на таких разговорах не присутствовал.

Как пишет американский журнал Newsweek, соответствующие разговоры о применении ядерного оружия подтверждают электронные письма, которые российский правозащитник и основатель сайта Gulagu.net Владимир Осечкин получал от своего информатора в ФСБ с позывным "Ветер перемен". Электронные письма были датированы 17 марта, 21 марта и 12 апреля.

Издание утверждает, что большинство участников разговоров предполагали, что Путин не пойдет на применение ядерного оружия, поскольку это означало бы "поражение России" в глазах противников и нейтральных стран.

В частности, в электронном письме от 17 марта, написанном всего через несколько недель после начала полномасштабного вторжения в Украину, говорится, что, хотя конфликт с соседней Украиной находится "где-то за гранью логики и здравого смысла", они надеются, что "откровенная глупость (применение ядерного оружия, - ред.) не будет совершена".

"Такой мощный аргумент в пользу локального конфликта продемонстрировал бы военную слабость, которую не смог бы преодолеть даже военный успех", — пишет "Ветер перемен", добавляя, что Путин может угрожать использованием ядерного оружия, чтобы "запугать Запад".

Также якобы высказывались мнения, что если Путин отдаст приказ нанести ядерный удар по Украине, то его решение может заблокировать военное командование.

"То есть, если это "технически возможно", в чем нет уверенности. Точнее, для начала требуется согласие всех причастных (для нанесения ядерного удара), что представляется сложным. Потребуется, чтобы технические возможности соответствовали "хочу", а тут все хитро", — цитирует письмо от 12 апреля Newsweek.

Ядерный шантаж РФ

Хозяин Кремля Владимир Путин часто угрожал Украине применением ядерного оружия. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия должна прекратить шантаж ядерным оружием. Украинский гарант отметил, что окружение главы Кремля Владимира Путина - "щенки", которые после 50 г водки кричит о применении такого оружия. Это абсолютно неприемлемо. Зеленский подчеркнул, что Европе следует показать силу, а Путин должен почувствовать страх за свою власть в Москве.

По словам бывшего министра обороны США и директора ЦРУ Леона Панетты, в начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%.

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