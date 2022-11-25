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"У Путина есть козырь": эксперт объяснил, как РФ может заставить мир прекратить помогать Украине

25 ноября 2022, 02:15

Эксперт отметил, что люди в Европе очень нервно относятся к любой информации, связанной с угрозой ядерным объектам.

'У Путина есть козырь': эксперт объяснил, как РФ может заставить мир прекратить помогать Украине
РФ создает угрозу украинским ядерным объектам, чтобы повлиять на мировое общество / kremlin.ru

У России есть еще один козырь, который она может использовать в войне против Украины, - это ядерное оружие. Именно с помощью ядерного шантажа Путин может заставить мир отказаться оказывать помощь Украине.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала "FreeДом".

"Попытки атаковать инфраструктуру Украины имеют тоже одну подоплеку, потому что они создают определенную угрозу украинским ядерным объектам, я имею в виду электростанции. И по мнению московских вождей, это опять же должно послужить таким серьезным инструментом влияния на мировое сообщество, чтобы принудить отказаться от помощи Украины", - убежден эксперт.

По его словам, такая риторика имеет некоторые результаты, потому что люди в Европе очень нервно относятся к любой информации, связанной с угрозой ядерным объектам. И такое же можно говорить и о применении ядерного оружия.

"Люди просто по большей части даже не представляют, что такое подготовить ядерное оружие к действию. Поэтому на некоторые слои общества, неокрепшие умы, если можно говорить так, эта пропаганда также влияет. И тем более, когда она тиражируется многочисленными сообщениями в течение длительного периода, люди начинают в это верить. Московские правители как выдающиеся пользователи пропагандистских инструментов знают, что делают. Поэтому этому удивляться не надо. Но надо понимать, что выбора мы не имеем. Мы должны все равно бороться с противником и побеждать его на поле боя", - отметил Грабский.

Кто такой Сергей Грабский

Грабский Сергей (14 июня 1966, Тернополь) – военный комментатор, полковник запаса ВСУ, общественный деятель.

В 1998-1999 годах Грабский работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. В марте 2009 года, в составе тренировочной миссии НАТО отбыл в Ирак. За службу в Ираке первым среди граждан Украины получил медаль НАТО "За особые заслуги". Впоследствии участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Ядерный шантаж со стороны РФ

В последнее время глава Кремля Владимир Путин часто угрожал Украине применением ядерного оружия. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия должна прекратить шантаж ядерным оружием. Украинский гарант отметил, что окружение главы Кремля Владимира Путина "щенки", которые после 50 г водки кричит о применении такого оружия. Это абсолютно неприемлемо. Зеленский подчеркнул, что Европе следует показать силу, а Путин должен почувствовать страх за свою власть в Москве.

К слову, по словам бывшего министра обороны США и директора ЦРУ Леона Панетты, в начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%.

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