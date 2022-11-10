Корабли РФ готовятся к испытанию ядерной торпеды 'Посейдон' - CNN

Торпеда "Посейдон" является беспилотным подводным аппаратом с ядерной силовой установкой / Минобороны РФ

На протяжении последних нескольких недель США наблюдали, как российские военно-морские корабли готовятся к возможному испытанию новой торпеды с ядерным зарядом.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на информацию американского чиновника на условиях анонимности.

Отмечается, что среди кораблей, которые принимали участие в подготовке ядерного испытания, была подводная лодка с крылатыми ракетами "Белгород", способная запускать беспилотные подводные аппараты, в частности торпеду "Посейдон".

На прошлой неделе было замечено, что суда покидают полигон в Арктическом море и возвращаются в порт, не проведя испытания. В США считают, что россияне могли столкнуться с техническими трудностями.

"Это можно рассматривать как часть более широкой картины и недавней военной практики России, которая отправляет плохо обученные и недостаточно оснащенные войска в Украину", - сказал западный дипломат.

По его словам, военная промышленность России переживает непростые времена, и санкции Запада в отношении высокотехнологичной военной продукции дают эффект и должны быть продлены.

Представители США заявили, что Россия может попробовать испытать торпеду еще раз, но отмечают, что воды в районе испытаний вскоре начнут замерзать, что ограничит окно для операций.

Что известно о торпеде "Посейдон"

По данным Википедии, торпеда "Посейдон" – это российский беспилотный подводный аппарат с практически неограниченным запасом хода, созданный для слежения за передвижением военно-морских сил других стран.

"Посейдон" является носителем атомной бомбы мощностью по меньшей мере 100 мегатонн. Максимальная глубина погружения торпеды составляет не менее 1 км, а диаметр аппарата около 1,8 м. По разным данным максимальная скорость может достигать 100-200 км/ч.

Ядерная угроза со стороны РФ

Недавно бывший министр обороны США и директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

На фоне ядерного шантажа Кремля США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61-12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в декабре этого года.

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