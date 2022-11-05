Российские корабли будут мигом уничтожены: Зеленский заявил о намерении создать флот морских дронов

Президент выразил уверенность в том, что миллионы людей поддержат такое направление в обороне нашей страны.
В Украине на следующей неделе в рамках платформы United24 запустят еще одно фандрейзинговое направление. Его целью является сбор средств на флот морских дронов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам после трехчасового заседания Ставки верховного главнокомандующего.
"Думаю, что абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат такое направление в нашей обороне. Как это работает - все уже видели. И это только для защиты нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем", - сказал украинский гарант.
Зеленский добавил, что в рамках фандрейзинговой платформы United24, которая была запущена ровно пол года назад, собрано почти $220 млн взносов от миллионов людей из более сотни стран.
Что такое морские дроны
Эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко в интервью "Радио НВ" рассказал, что морские дроны – это надводные беспилотники, которые могут иметь вид обычного катера.
Такие дроны имеют двигатель, систему наведения и боевую часть в форме взрывчатки. Это могут быть либо снаряды, либо авиационные бомбы.
В военном деле морские дроны используют для противолодочной войны, противоминной борьбы, а также для патрулирования и защиты акватории.
Взрывы в оккупированном Севастополе
29 октября, в субботу в оккупированном страной-агрессором Севастополе прозвучали взрывы. Местные оккупационные "власти" сообщали, что корабли Черноморского флота России, мол, "отражали атаки беспилотников".
По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, в бухте Севастополя "взорвались четыре военных корабля ЧФ РФ".
В ВСУ высмеяли "атаку беспилотников" на корабли Черноморского флота России в оккупированном Севастополе. Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк предположила, что речь идет о "боевых комарах", которых так боятся российские власти.
Вас может заинтересовать:
- "Вышел в море - пошел на дно": в Крыму по ТВ показали видео атаки на корабли РФ
- Одновременный удар дронами с воздуха и с моря: журналист о мощных взрывах на базе ЧФ
- Ответ Путину на ядерные угрозы: крупнейшая атомная субмарина США вошла в Средиземное море