Российские корабли будут мигом уничтожены: Зеленский заявил о намерении создать флот морских дронов

Зеленский анонсировал сбор средств для флота морских дронов / president.gov.ua

В Украине на следующей неделе в рамках платформы United24 запустят еще одно фандрейзинговое направление. Его целью является сбор средств на флот морских дронов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам после трехчасового заседания Ставки верховного главнокомандующего.

"Думаю, что абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат такое направление в нашей обороне. Как это работает - все уже видели. И это только для защиты нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем", - сказал украинский гарант.

Зеленский добавил, что в рамках фандрейзинговой платформы United24, которая была запущена ровно пол года назад, собрано почти $220 млн взносов от миллионов людей из более сотни стран.

Что такое морские дроны

Эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко в интервью "Радио НВ" рассказал, что морские дроны – это надводные беспилотники, которые могут иметь вид обычного катера.

Такие дроны имеют двигатель, систему наведения и боевую часть в форме взрывчатки. Это могут быть либо снаряды, либо авиационные бомбы.

В военном деле морские дроны используют для противолодочной войны, противоминной борьбы, а также для патрулирования и защиты акватории.

Взрывы в оккупированном Севастополе

29 октября, в субботу в оккупированном страной-агрессором Севастополе прозвучали взрывы. Местные оккупационные "власти" сообщали, что корабли Черноморского флота России, мол, "отражали атаки беспилотников".

По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, в бухте Севастополя "взорвались четыре военных корабля ЧФ РФ".

В ВСУ высмеяли "атаку беспилотников" на корабли Черноморского флота России в оккупированном Севастополе. Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк предположила, что речь идет о "боевых комарах", которых так боятся российские власти.

Вас может заинтересовать: