"Боевые комары": ВСУ высмеяли "атаку" дрона в Севастополе, которую "отбивали" корабли ЧФ РФ

В командовании армии Украины следят за ситуацией с кораблями Черноморского флота, будет дан ответ с фактами, сказала Наталья Гуменюк.
В Вооруженных силах Украины высмеяли "атаку беспилотников" на корабли Черноморского флота России в оккупированном Севастополе. Допустили, что речь идет о боевых комарах, которых так боятся российские власти.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом представитель Оперативного командования ЮГ Наталья Гуменюк прокомментировала информацию о том, что корабли ЧФ РФ "атаковали дроны". По ее словам, в ВСУ следят за ситуацией и дадут ответ с фактами, поскольку это зона ответственности ОК Юг.
Возможно, речь идет о "боевых комарах".
"Мы готовим официальный ответ, который будет наполнен фактами. Наверное, это и есть боевые комары, которые так беспокоят российские власти", - подчеркнула Наталья Гуменюк.
Взрыв в Севастополе
В субботу, 29 октября, во временно оккупированном Россией Севастополе прогремели взрывы. Местные жители начали публиковать фотографии и видео со вспышками в небе.
Известно, что взрывы произошли в ночь на субботу и утром.
Так называемые "власти" оккупантов в Севастополе заявили, что корабли ЧФ РФ, дескать, "отражали атаки беспилотников".
Также указывается, что в связи с данной ситуацией в захваченном Севастополе перекрыли рейд, и там не ходят паромы и катера. Рейд обеспечивал путь между севером и югом города. Теперь там ходят только автобусы.
Советник Министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в бухте Севастополя "взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ". Подтверждения от военного командования ВСУ на данный момент нет.
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