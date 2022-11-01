Одновременный удар дронами с воздуха и с моря: журналист о мощных взрывах на базе ЧФ

В Севастополе прогремели мощные взрывы / Telegram

Мощные взрывы на базе Черноморского флота РФ в захваченном Севастополе произошли в результате того, что впервые произведена масштабная атака надводными дронами и БПЛА, заявил журналист Юрий Бутусов.

Он констатировал, что типичные средства реагирования и обороны морской базы, имеющиеся у россиян, не справились с этой атакой. Своим мнение журналист поделился в эфире Радио НВ.

По его словам, один из кораблей, к которым подплывают надводные дроны и, вероятно, поражают их — это фрегат того проекта, к которому принадлежит Адмирал Макаров, а кроме него были поражены еще как минимум два десантных корабля рашистов.

Собеседник обратил внимание на то, что дроны для воздушной и надводной атак были сделаны украинскими специалистами с высоким уровнем инженерных знаний.

"И, конечно, координация, то, что был нанесен одновременно удар дронами с воздуха и с моря — это абсолютно беспрецедентная по своему масштабу техническая задача. Понимая то, что подобная операция была проведена впервые в мире, думаю, можно это расценить как огромный технический успех", — добавил Бутусов.

Взрывы в Севастополе

Напомним, в Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь в СтратКоме заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

"Опять понапивались и в воздух по своим дронам валят", - говорится в сообщении.

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