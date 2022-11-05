Ответ Путину на ядерные угрозы: крупнейшая атомная субмарина США вошла в Средиземное море

Запад послал сигнал Путину в ответ на угрозы России ядерной эскалацией войны в Украине - СМИ / Коллаж Кремль, en.wikipedia.org

Соединенные Штаты Америки отправили в Средиземное море свою крупнейшую атомную субмарину Rhode Island. Она оснащена 24 межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5 с ядерными боеголовками. Предполагается, что Вашингтон, таким образом, послал сигнал директору РФ Владимиру Путину, который угрожает ядерной эскалацией войны против Украины.

Как сообщили в Военно-морских силах США, лодка прибыла в Гибралтар, запланирован визит в порт 1 ноября 2022 года.

"Подводная лодка с баллистическими ракетами класса "Огайо" ВМС США USS Rhode Island (SSBN 740) прибыла в Гибралтар с запланированным визитом в порт 1 ноября 2022 года", - сказано в сообщении.

Командир американской оперативной группы 69 Джон Крэддок отметил, что визит субмарины укрепляет абсолютную приверженность поддержки Штатами своих союзников в Европе.

Итальянское издание La Repubblica отмечает, что атомная субмарина может плавать под водой месяцами и оставаться незамеченной. Ее появление в Гибралтаре – сигнал главе Кремля Путину от США. По данным итальянцев, на борту от 150 до 200 ядерных боеголовок.

На Западе уверены – мощь американской субмарины должна отговорить Россию от возможных планов по ядерной эскалации войны против Украины.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Глава Кремля Владимир Путин в сентябре дважды прибегал к риторике, связанной с намеками на применение ядерного оружия.

В частности, это было 21 сентября, когда он объявлял мобилизацию, и 30 сентября, когда подписывал бумажки об аннексии территорий Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов ответил на заявление замглавы Совбеза РФ Медведева, который сказал, что Россия, мол, может применить ядерное оружие, когда Украина вернет свои территории.

По словам Данилова, Украина одержит победу в войне, а применение Москвой ядерного оружия станет актом суицида.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если Россия задействует ядерное оружие, начнется Третья мировая война.

Мир станет другим. Причем, по его мнению, страна-агрессор прекратит существование.

Другие новости: