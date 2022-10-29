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"Вышел в море – пошел на дно": в Крыму по ТВ показали видео атаки на корабли РФ

29 октября 2022, 18:27

Жители Крыма при включении ведущих российских пропагандистских телеканалов видели взрывы кораблей оккупантов.

Телевизор, пульт
В Крыму по ТВ показали видео атаки на корабли РФ / УНИАН

В захваченном Крыму в эфире российских пропагандистских каналов появилось видео атаки на корабли РФ, которая произошла в ночь на субботу, 29 октября в Севастополе.

В Сети опубликовали соответствующие кадры, сделанные пользователями в Крыму.

Отметим, что жители Крыма при включении ведущих российских пропагандистских телеканалов, вместо картинки росТВ, получали возможность увидеть взрывы кораблей оккупантов в бухте Севастополя.

"Вышел в море – пошел на дно", - прокомментировали опубликованное видео хакеры, взломавшие кабельные сети в Крыму.

'Вышел в море – пошел на дно': в Крыму по ТВ показали видео атаки на корабли РФ
/ Скриншот

Взрывы в Севастополе

Напомним, в Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь в СтратКоме заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

"Опять понапивались и в воздух по своим дронам валят", - говорится в сообщении.

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