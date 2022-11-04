'Будут серьезные последствия': страны G7 призвали Путина прекратить ядерную риторику

Страны G7 пообещали для России "серьезные последствия" в случае применения ядерного оружия / Reuters

Министры иностранных дел стран G7 отвергли все обвинения России о якобы подготовке Украиной так называемой "грязной бомбы". Кроме того, главы МИД призвали РФ прекратить любую ядерную риторику.

Об этом говорится в общем заявлении глав внешнеполитических ведомств G7, обнародованном в пятницу по результатам двухдневной встречи.

"Безответственная ядерная риторика РФ является неприемлемой. Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия. Мы также отвергаем ложные заявления России о том, что Украина готовит радиологическую "грязную бомбу", - отмечается в документе.

Также указывается, что инспекция, проведенная Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), подтверждает, что эти обвинения являются безосновательными.

"Мы также осуждаем продолжающийся захват и милитаризацию Россией украинской Запорожской атомной электростанции, похищение и жестокое обращение с украинским персоналом, а также преднамеренную дестабилизацию ее работы. Мы поддерживаем усилия МАГАТЭ по созданию зоны безопасности и защиты", - заявили министры.

Фейк России о "грязной бомбе" в Украине

Министр обороны страны-оккупантки РФ Сергей Шойгу 23 октября позвонил главам Минобороны Великобритании, США, Франции и Турции. Во время беседы он рассказал им о вымышленном Москвой фейке, согласно которому Украина якобы готова "применить грязную бомбу". Однако россиянам никто не поверил.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдными обвинения России в адрес Украины относительно так называемой "грязной бомбы". По его словам, ни одной "грязной бомбы" у Киева нет, а Москва продолжает тиражировать ложь, подобную заявлениям о "нацизме","разработках ядерного оружия" и "боевых голубях".

Президент Владимир Зеленский предположил, что звонки Шойгу могут быть подготовкой России к провокации и эскалации войны. Украинский гарант подчеркнул, что если кто и может применить ядерное оружие, то это Москва. Зеленский подчеркнул, что миру следует максимально жестко отреагировать на такие заявления.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявления России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу". Генсек подчеркнул, что это просто абсурдно. По его словам, страна-агрессор обычно обвиняет других в преступлениях, которые планирует совершить сама.

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