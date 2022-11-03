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Россию разоблачили во лжи из-за истерии о "грязной бомбе" и дико опозорили

3 ноября 2022, 17:22

Инспекторы отобрали образцы окружающей среды для анализа в лабораториях гарантий МАГАТЭ и его сети аналитических лабораторий.

Запорожская АЭС, миссия МАГАТЭ
Запорожская АЭС, миссия МАГАТЭ / УНИАН, Twitter Гросси

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело проверку трех объектов в Украине. В отчете агенства заявили, что не выявило признаков ядерной деятельности и материалов в Украине, в чем раньше обвиняла Россия нашу страну.

В МАГАТЭ отметили, что Россия выдвинула Украине обвинения в якобы изготовлении "грязной бомбы".

МАГАТЭ проверило деятельность трех локациях:

  • Института ядерных исследований в Киеве,
  • Восточного горно-обогатительного комбината в Желтых Кодах,
  • ПО "Южный машиностроительный завод" в Днепре.

"На основании оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, Агентство не выявило никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в местах расположения", - говорится в сообщении.

Инспекторы отобрали образцы окружающей среды для анализа в лабораториях гарантий МАГАТЭ и его сети аналитических лабораторий. Так, отбор проб окружающей среды является общепринятой мерой гарантий со сверхчувствительными аналитическими методами, которые могут предоставить информацию о прошлой и текущей деятельности, связанной с обращением с ядерными материалами.

"Наша техническая и научная оценка результатов, которую мы провели, не показала никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах. Кроме того, как можно быстрее мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды", - сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Фейк России о "грязной бомбе" в Украине

Министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу 23 октября позвонил главам Минобороны Великобритании, США, Франции и Турции. Во время беседы он рассказал им о вымышленном Москвой фейке, согласно которому Украина якобы готова "применить грязную бомбу". Однако россиянам никто не поверил.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдными обвинения России в адрес Украины относительно так называемой "грязной бомбы". По его словам, ни одной "грязной бомбы" у Киева нет, а Москва продолжает тиражировать ложь, подобную заявлениям о "нацизме","разработках ядерного оружия" и "боевых голубях".

Президент Владимир Зеленский предположил, что звонки Шойгу могут быть подготовкой России к провокации и эскалации войны. Украинский гарант подчеркнул, что если кто и может применить ядерное оружие, то это Москва. Зеленский подчеркнул, что миру следует максимально жестко отреагировать на такие заявления.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявления России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу". Генсек подчеркнул, что это просто абсурдно. По его словам, страна-агрессор обычно обвиняет других в преступлениях, которые планирует совершить сама.

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война в Украине МАГАТЭ ядерная угроза
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