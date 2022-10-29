Зачем Россия вбросила фейк о 'грязной бомбе': Кулеба назвал три цели

Кулеба рассказал, почему РФ разгоняет заявления о "грязной бомбе" / Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, зачем Москва вбросила в информационное пространство фейк о наличии у Украины "грязной бомбы". По его словам, такие заявления имеют три цели. Об этом глава МИД рассказал в интервью ТСН.

Первая цель, как отметил Кулеба, - для внутренней аудитории России, мол, "мы их предупреждали, а они ничего не сделали, они прикрывают киевский режим, ну и дальше все их классические нарративы".

Вторая цель этой дезинформации была рассчитана на страны так называемого глобального Юга. Странам, где Россия все еще воюет за то, чтобы ее нарратив хоть как-то воспринимался. Они там раскручивают историю о плохой Украине, которая готовит "грязную бомбу".

"У меня мониторинг мировых СМИ как раз на эту тему. Кто больше всего об этом пишет в мире именно в таком смешанном смысле, не отвергая российскую дезинформацию? Это медиа из Латинской Америки, Африки и Азии. То есть, россияне работают на эту часть мира, пытаясь дискредитировать Украину и ее союзников", - сказал Кулеба.

Третьей целью глава украинской дипломатии назвал желание россиян добиться переговоров.

"Шойгу, Герасимову, им безразлично. Они прекрасно понимают, что несут грязную ложь, бред, обвиняя в этом Украину, когда общаются с британцами, французами, американцами и другими... Ну, и главное. Скажу так. То, что они сейчас делают с этой историей, звоня на Запад, - это на самом деле скрытая, но отчаянная мольба поговорить с ними. Поскольку с ними никто не хочет ни о чем разговаривать, потому что их зверская и агрессивная политика является всем понятной. А они ищут поводы заставить с собой поговорить, начать хоть какой-то диалог", - добавил глава МИД.

Фейк России о "грязной бомбе" в Украине

Министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу 23 октября позвонил главам Минобороны Великобритании, США, Франции и Турции. Во время беседы он рассказал им о вымышленном Москвой фейке, согласно которому Украина якобы готова "применить грязную бомбу". Однако россиянам никто не поверил.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдными обвинения России в адрес Украины относительно так называемой "грязной бомбы". По его словам, ни одной "грязной бомбы" у Киева нет, а Москва продолжает тиражировать ложь, подобную заявлениям о "нацизме","разработках ядерного оружия" и "боевых голубях".

Президент Владимир Зеленский предположил, что звонки Шойгу могут быть подготовкой России к провокации и эскалации войны. Украинский гарант подчеркнул, что если кто и может применить ядерное оружие, то это Москва. Зеленский подчеркнул, что миру следует максимально жестко отреагировать на такие заявления.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявления России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу". Генсек подчеркнул, что это просто абсурдно. По его словам, страна-агрессор обычно обвиняет других в преступлениях, которые планирует совершить сама.

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