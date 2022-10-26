НАТО ударит по РФ, если Путин применит "грязную бомбу": эксперт объяснил последствия

НАТО ударит по РФ, если Путин применит "грязную бомбу"/ УНИАН, Reuters, Facebook Мусиенко

Если российский диктатор Владимир Путин применит "грязную бомбу" против Украины, это повлечет за собой ответ Североатлантического альянса.

НАТО в ответ может ударить по российским военным объектам. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду.

Это возможно ускорило бы деоккупацию украинских территорий. Однако слишком большой ценой, ведь в результате применения такого оружия пострадает много людей.

"Но это будет иметь и последствия, потому что будет предусматривать потерю самого дорогого – жизней людей (в том числе – мирных граждан)", – отмечает Мусиенко.

Однако остановить сопротивление украинцев России таким образом не удастся. Наоборот, такие действия Кремля еще больше развяжут руки как Украине, так и зарубежным партнерам. Ведь по сути будут сняты предостережения как относительно моральных обязательств Украины, так и относительно невмешательства НАТО во избежание провокации эскалации.

"Соответственно, контрмеры против России тоже будут приняты. С другой стороны, военный потенциал России на оккупированных территориях Украины будет значительно ослаблен, если не уничтожен полностью за помощью ударов НАТО и украинских войск", – отмечает эксперт.

Фейк России о "грязной бомбе" в Украине

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 23 октября позвонил главам Минобороны Великобритании, США, Франции и Турции и рассказал придуманный Москвой фейк, согласно которому Украина якобы готова "применить грязную бомбу". Однако россиянам никто не поверил.

Позже Кулеба рассказал, как РФ опозорилась из-за вброса о "грязной бомбе". Он отметил, что украинским военным удалось сорвать спецоперацию РФ по распространению фейка о применении Украиной такого оружия. При этом он отметил, что РФ могла говорить о такой бомбе, чтобы потом использовать ее против Украины и обвинить Украинское государство.

В США заявили, что не фиксируют никаких признаков того, что Россия решила применить против Украины ядерное, биологическое или химическое оружие, в частности, так называемую "грязную бомбу".

Ранее Мусиенко отмечал, что Россия может применить "грязную бомбу" для удара по Украине. Это может произойти в Херсоне. Российские оккупанты могут заложить бомбу с детонатором и взорвать ее после своего ухода из зоны поражения. Но Каховскую ГЭС оккупанты пока не будут взрывать.

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