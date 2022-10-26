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НАТО ударит по РФ, если Путин применит "грязную бомбу": эксперт объяснил последствия

26 октября 2022, 13:50

Применение Россией такого оружия может привести ко многим человеческим жертвам. Поэтому РФ подвергнет себя жесткому ответу со стороны НАТО.

Грязная бомба, радиация, НАТО, Александр Мусиенко
НАТО ударит по РФ, если Путин применит "грязную бомбу"/ УНИАН, Reuters, Facebook Мусиенко

Если российский диктатор Владимир Путин применит "грязную бомбу" против Украины, это повлечет за собой ответ Североатлантического альянса.

НАТО в ответ может ударить по российским военным объектам. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду.

Это возможно ускорило бы деоккупацию украинских территорий. Однако слишком большой ценой, ведь в результате применения такого оружия пострадает много людей.

"Но это будет иметь и последствия, потому что будет предусматривать потерю самого дорогого – жизней людей (в том числе – мирных граждан)", – отмечает Мусиенко.

Однако остановить сопротивление украинцев России таким образом не удастся. Наоборот, такие действия Кремля еще больше развяжут руки как Украине, так и зарубежным партнерам. Ведь по сути будут сняты предостережения как относительно моральных обязательств Украины, так и относительно невмешательства НАТО во избежание провокации эскалации.

"Соответственно, контрмеры против России тоже будут приняты. С другой стороны, военный потенциал России на оккупированных территориях Украины будет значительно ослаблен, если не уничтожен полностью за помощью ударов НАТО и украинских войск", – отмечает эксперт.

Фейк России о "грязной бомбе" в Украине

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 23 октября позвонил главам Минобороны Великобритании, США, Франции и Турции и рассказал придуманный Москвой фейк, согласно которому Украина якобы готова "применить грязную бомбу". Однако россиянам никто не поверил.

Позже Кулеба рассказал, как РФ опозорилась из-за вброса о "грязной бомбе". Он отметил, что украинским военным удалось сорвать спецоперацию РФ по распространению фейка о применении Украиной такого оружия. При этом он отметил, что РФ могла говорить о такой бомбе, чтобы потом использовать ее против Украины и обвинить Украинское государство.

В США заявили, что не фиксируют никаких признаков того, что Россия решила применить против Украины ядерное, биологическое или химическое оружие, в частности, так называемую "грязную бомбу".

Ранее Мусиенко отмечал, что Россия может применить "грязную бомбу" для удара по Украине. Это может произойти в Херсоне. Российские оккупанты могут заложить бомбу с детонатором и взорвать ее после своего ухода из зоны поражения. Но Каховскую ГЭС оккупанты пока не будут взрывать.

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