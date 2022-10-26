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Си Цзиньпин придумал для Путина унизительную кличку - СМИ

26 октября 2022, 12:20

Пекину хорошо известно о личной неприязни Путина к Си Цзиньпину. Хозяина Кремля в ответ просто презирают, и дают ему это понять всеми доступными способами.

Путин, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин отказал Путину в телефонном разговоре / Фото Reuters

Китайский лидер Си Цзиньпин отказался провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Кроме того, в Пекине придумали для хозяина Кремля унизительную кличку. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Сообщается, что на этой неделе Путин просил МИД организовать ему телефонный разговор с Си Цзиньпином, но китайская сторона ответила отказом.

"Китайская сторона толсто намекнула, что важного предмета для разговора нет, а по пустякам товарищ Си общаться с кем попало не намерен (…) Си Цзиньпин в феврале получил личные уверения от Путина в быстрой (было даже произнесено слово "молниеносно") реализации геополитических амбиций в украинском направлении. Китайский лидер поверил и дал понять, что в случае быстрой реализации военных планов российского руководства Путин может рассчитывать не только на понимание китайского руководства, но и на поддержку. В глазах Си Цзиньпина и руководства Китая Путин совершил непоправимую ошибку, он проиграл войну, которую сам и затеял", - говорится в сообщении.

Канал добавляет, что "вера во "вторую армию мира" рухнула, утащив с собой уважение". Отмечается, что Пекину хорошо известно о личной неприязни Путина к Си Цзиньпину.

"Путина в ответ просто презирают, и дают ему это понять всеми доступными способами. Хуже всего для Путина то, что он теперь постоянно ожидает "нож в спину" от китайских товарищей, и, вероятно, именно этого и дождется. Си Цзиньпин дал кличку Путину "Щенок", а теперь к этой кличке ещё добавляют "без зубов", - пишет генерал СВР.

Отметим, в июне председатель КНР Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение президента Путина. Лидер Китая заявил, что в ближайшее время посетить Россию будет сложно из-за пандемии коронавируса. Об этом шла речь во время телефонного разговора двух лидеров государств в июне. По данным издания National Post, основной темой разговора стала война, которую Россия развязала в Украине.

По данным журналистов, в беседе с русским диктатором китайский лидер не захотел публично осуждать российское вторжение в Украину и "призвал к решению проблемы путем переговоров". Причем, дескать, китайские дипломаты готовы помочь в этой проблеме.

В сентябре Путин и Си Цзиньпин встретились в Самарканде в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Американское издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники, писало, что с начала полномасштабного вторжения РФ просила помощи у Китайской Народной Республики. Причем коммунистическая власть этой страны готова была помочь диктатору Путину и его приспешникам, но опасалась жестких санкций от Запада.

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