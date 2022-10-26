ВСУ одним махом уничтожили десяток "кадыровцев" в Луганской области - Гайдай

ВСУ уничтожили командный пункт "кадыровцев" в Луганской области. Как говорит Сергей Гайдай, уничтожены 5 грузовых автомобилей с боекомплектом
Бойцы ВСУ в Луганской области провели специальную операцию по ликвидации десятка кадыровцев. Об этом заявил руководитель региональной военной администрации Сергей Гайдай на своем Telegram-канале.
"Вчера ночью на "съемочную площадку" "TikTok-войск" прилетел взрывной спецэффект от ВСУ на Херсонщине, а позже украинские артиллеристы насыпали им "софитов" в Луганской области. По уточненной информации Генштаба, в результате точечных ударов артиллерии Сил обороны, в населенном пункте Новоивановка Луганской области уничтожен склад боеприпасов и более 10 так называемых "кадыровцев". Также в Сватово уничтожено до 10 врагов и около 5 грузовых автомобилей с боекомплектом", ‒ подытожил он.
Продвижение ВСУ на Донбассе
Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.
В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.
Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай 4 октября сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам. Оккупанты атакуют на Донетчине, однако украинские военные отбиваются.
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