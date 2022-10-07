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Гайдай объяснил, как наладить отношения с жителями Луганщины

7 октября 2022, 21:23

Это сложный, конечно, вопрос. И это тяжелая будет история восстановления отношений.

Освобождения Луганской области, Сергей Гайдай
Гайдай объяснил, как наладить отношения с жителями территорий / РБК-Украина, скриншот

Восстановить отношения с жителями Луганска и других городов, которые с 2014 года под российской оккупацией будет очень сложно. Для того, чтобы на 100% все было хорошо, нужно сорок лет, как по Библии, - перерождение двух поколений.

"Это сложный, конечно, вопрос. И это тяжелая будет история восстановления отношений. В короткой перспективе, понятно, нет сорока лет, и надо сделать несколько шагов", - заявил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай в интервью УНИАН.

  • Первый – однозначно нужно сделать то, что не было сделано с 2014 года – полностью закрыть все телеканалы и радиоканалы, которые вещают с территории России, пропаганду полностью выключить.
  • Второе – не повторять 2014 год еще и в плане работы с коллаборантами. Все коллаборанты, все помощники их и помощники оккупационных властей, все руководители, которые добровольно пошли на сотрудничество, все должны понести ответственность, причем максимальную, чтобы неповадно было не то, что кому-то соседям или детям, чтоб даже внукам их неповадно было.

"И никаких вообще пощад в этом плане. У нас демократическое государство, расстрелы у нас запрещены, но максимальные сроки до пожизненного – абсолютно возможная история. Это очередной момент", - отметил Гайдай.

  • Третье - это ассимиляция. Нужно разрабатывать программы, нужно доплачивать учителям и врачам, которые будут приезжать с других регионов Украины.

"Полностью проукраинских, патриотов, которые будут с определённой индексацией зарплаты, чтобы был стимул людям бросать свои дома и приезжать в Луганскую область, чтобы таким образом происходила ассимиляция. Размещать подразделения Национальной гвардии, военные бригады, которые будут приезжать со своими семьями, дети будут ходить в одинаковые школы, в одинаковые садики, и таким образом мы быстрее сделаем ассимиляцию, но все равно мы это не сделаем ни за полгода, ни за год, ни за два", - предупреждает Гайдай.

Контрнаступление армии Украины на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее заявил, что освобождение Лимана Донецкой области открывает путь для дальнейшего возврата под контроль Киева Луганщины. Украинские войска могут выгнать российских оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. Впоследствии можно будет освободить оккупированные летом Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за 2-3 октября достигла серьезных успехов в районе Лимана Донецкой области. Украинские защитники прорвали "оборону" российских оккупантов. Американские эксперты не исключают, что ВСУ уже удалось проломить административную границу Луганщины в сторону Кременной.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что войска Украины уже почти вплотную подошли к северо-западной админгранице Луганщины.

Армия продолжает наносить удары вражеским объектам. Оккупанты атакуют в Донецкой области, однако их атаки отбиваются.

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