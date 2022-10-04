Враг вовсю готовится к обороне Кременной на Луганщине - Гайдай

Россияне готовятся к обороне Кременной / Радио Свобода, Reuters

Российские оккупанты уже начали подготовку к обороне Кременной на Луганщине, там сосредоточено большое количество вражеских солдат и массовые минирования, говорится в заявлении главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Он подчеркнул, что Кременная - стратегически важный город, поскольку оттуда украинские военные могут наступать и в сторону Старобельска, и в сторону Рубежного и Северодонецка.

"У нас есть информация о том, что достаточно много там оккупантов и они все минируют. Они разбрасывают мины "лепестки", минируют дороги, минируют здания. Ну то есть готовятся к обороне или к тому, чтобы замедлить продвижение Вооруженных сил Украины", - рассказал Гайдай.

Контрнаступление армии Украины на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее заявил, что освобождение Лимана Донецкой области открывает путь для дальнейшего возврата под контроль Киева Луганщины. Украинские войска могут выгнать российских оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. Впоследствии можно будет освободить оккупированные летом Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за 2-3 октября достигла серьезных успехов в районе Лимана Донецкой области. Украинские защитники прорвали "оборону" российских оккупантов. Американские эксперты не исключают, что ВСУ уже удалось проломить административную границу Луганщины в сторону Кременной.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что войска Украины уже почти вплотную подошли к северо-западной админгранице Луганщины.

Армия продолжает наносить удары вражеским объектам. Оккупанты атакуют в Донецкой области, однако их атаки отбиваются.

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